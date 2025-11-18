Nadine Heredia fue trasladada a Brasil en abril de este año tras conseguir un asilo en el país vecino. Foto: Composición/LR

Nadine Heredia fue trasladada a Brasil en abril de este año tras conseguir un asilo en el país vecino. Foto: Composición/LR

El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva gastó R$ 345.000 (reales o S/218.074) en el traslado de Perú a Brasil de la esposa de Ollanta Humala, Nadine Heredia, luego de que fue asilada en la embajada de dicho país en abril de este año, según informó el medio local R7.

De acuerdo con el medio local brasileño, el viaje de Heredia Alarcón en el avión de la Fuerza Aérea de Brasileña (FAB) generó un gran gasto al gobierno. En detalle, solo el traslado implicó un desembolso de R$ 318.000 (S/200.848) que incluye costos logísticos como combustible, mantenimiento y horas de vuelo del avión.

Asimismo, se gastó otros R$ 19.000 (S/12.000) en tasas de manejo aeroportuario y R$ 7.500 (S/4.739) en viáticos para el personal de la tripulación que la trasladó.

Como es de conocimiento público, la ex primera dama salió del territorio peruano luego de haber sido sentenciada en primera instancia a 15 años de cárcel por los delitos de lavado de activos y corrupción en el marco de las investigaciones por el caso Lava Jato. Según la Fiscalía, durante las campañas presidenciales de Humala Tasso, en 2006 y 2011, se recibieron aportes ilícitos de la constructora brasileña Odebrecht y el gobierno de Venezuela.

Diputado Marcel van Hattem sobre costo de traslado de Nadine Heredia: "Lula no se cansa de dañar la imagen de Brasil"

A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), el diputado de oposición Marcel van Hattem cuestionó al presidente brasileño, Lula da Silva, por el costo del traslado de Heredia a su país. Asimismo, Van Hattem arremetió contra el mandatario y recordó que el asilo de la ex primera dama fue duramente cuestionado por Transparencia Internacional.

"Lula no se cansa de dañar la imagen de Brasil en el extranjero, ¡y de usar nuestro dinero! (El asilo es) una decisión criticada también por Transparencia Internacional, que calificó el caso como 'uno de los más infames de la historia latinoamericana'. Y fue más allá: afirmó que se trata de una 'deshonra que el pueblo brasileño no merecía'", expresó.

"La cantidad solo se conoció gracias a una solicitud nuestra, del grupo parlamentario del partido NOVO, porque si dependiera de Lula y del PT (Partido de los Trabajadores), aún desconoceríamos la magnitud de la pérdida. ¡Una verdadera vergüenza!", acotó.