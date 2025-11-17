Este video no muestra a adulto mayor de Bolivia que habla a favor de Fujimori: fue hecho con IA

LO FALSO:

Adulto mayor boliviano pide un Fujimori en su nación para que los saque de la crisis económica. "Debería ser reconocido como heróe".

LO VERDADERO:

El video es falso, fue generado con inteligencia artificial a un 97%, según el programa Hive Moderation.

Por las redes sociales, se ha viralizado un video que supuestamente muestra a un adulto mayor de Bolivia que declara a favor de Fujimori. El supuesto anciano pide que el país de La Paz "tenga un Fujimori para salir de la crisis económica", además de afirmar que hizo varios colegios. No obstante, se trata de un material generado con IA.

Publicación desinformativa por la red social de Facebook. Foto: captura de pantalla

Hasta la publicación de esta verificación, se ha identificado que el posteo con mayor alcance se encuentra en la red social de Facebook, que ha logrado recopilar 7.900 reacciones, 1.100 comentarios y fue 2.800 veces republicado por diversos usuarios.

Adulto mayor de Bolivia no existe: fue hecho con IA

A primera revisión, visualizamos que el video muestra incoherencias en sus movimientos y gráficos. En ese sentido, realizamos una captura de pantalla a uno de los fotogramas y lo sometimos a una evaluación con la herramienta de detección Hive Moderation.

El resultado arrojó que el 100% del metraje fue hecho con inteligencia artificial, otros datos de la evaluación señalan que se utilizó el motor IA de Wan, en un 58%. En ese mismo tenor, sometimos el viral al detector Sight Engine, que detectó más del 99% de la composición hecha con IA.

Izquierda: resultado de Sight-engine; derecha: resultado de Hive Moderation. Foto: capturas de pantalla

Con esta pista, realizamos un barrido sobre las publicaciones del perfil que compartió el bulo. Identificamos que la mayoría son videos generados con IA, pero algunos muestran la etiqueta de "creación ficcional".

Por otro lado, podemos identificar la falsedad del metraje con algunas observaciones. Por ejemplo, en la esquina inferior derecha, un pequeño recuadro señala que el video tiene la etiqueta de "AI" (inteligencia artificial). Por otro lado, las palabras que dice el adulto, al principio, son coherentes, menos cuando dice "heróes", con tilde en la o, lo que evidencia una falta de naturalización.

Conclusión

Tras realizar observaciones y evaluaciones con distintos programas de detección, los resultados arrojan que se trata de un video que se generó con IA con el fin de desinformar a la población. No existe registro de un ciudadano boliviano que habla a favor del exdictador Alberto Fujimori. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

