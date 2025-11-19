Donald Trump recibió al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, mediante una ceremonia oficial en la Casa Blanca que incluyó honores militares y un protocolo amplio dirigido a remarcar la relevancia política del encuentro. La visita contó con una reunión en el Despacho Oval, un almuerzo y una cena de gala, organizados para consolidar el vínculo entre Estados Unidos y Arabia Saudita. “Estamos honrando a Arabia Saudita, al príncipe heredero”, declaró Trump antes de la visita.

Durante las actividades, Trump respaldó públicamente al príncipe heredero frente a los cuestionamientos sobre el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018. El mandatario rechazó las preguntas relacionadas con ese caso y destacó su aprecio por los avances que, según él, Riad alcanzó en materias de derechos humanos. Al mismo tiempo, el príncipe anunció un aumento significativo en las inversiones dirigidas al mercado estadounidense.

¿Qué acuerdos políticos sellaron Trump y el príncipe saudí durante su visita a EE. UU.?

El gobierno estadounidense informó que se firmó un “U.S.–Saudi Strategic Defense Agreement” (SDA), un pacto histórico que refuerza la cooperación militar con Arabia Saudita. Este pacto contempla la venta de aviones F-35 y la entrega de casi 300 tanques estadounidenses, un contrato que, según la Casa Blanca, fortalecerá las capacidades defensivas del reino y apoyará centenares de empleos en la industria de Estados Unidos.

En materia energética, ambos gobiernos firmaron una declaración conjunta sobre cooperación nuclear civil. La declaración garantiza que Estados Unidos y empresas estadounidenses serán los socios principales en proyectos nucleares saudíes. Por otro lado, se firmó un marco para minerales críticos, que alinea las estrategias de ambos países para el suministro de minerales esenciales.

Además, se concretó un memorando de entendimiento en inteligencia artificial, que concede a Arabia Saudita acceso a sistemas estadounidenses avanzados, con salvaguardas para proteger la tecnología de posibles abusos o filtraciones. Desde el punto de vista económico, el príncipe bin Salmán anunció que su país elevará su compromiso de inversión en Estados Unidos a casi US$1 billón, partiendo de los US$600 mil millones ya prometidos durante la visita de Trump a Riad en mayo.

¿Por qué el asesinato de Jamal Khashoggi genera dudas en la relación entre EE. UU. y Arabia Saudita?

Jamal Khashoggi, periodista saudí residente en Estados Unidos, murió en 2018 dentro del consulado saudí en Estambul, Turquía por agentes del reino. Según la CIA, el príncipe heredero Mohamed bin Salmán ordenó el asesinato, en base a una evaluación con “alta confianza”, que incluye llamadas interceptadas entre el hermano del príncipe, Khalid bin Salmán, y Khashoggi, en las que se le indicó ir al consulado bajo la promesa de seguridad. Tras ingresar, Khashoggi fue asesinado, su cuerpo desmembrado nunca fue recuperado.

Ese crimen provocó un escándalo internacional. Desde entonces, la Corte saudí procesó a algunos de los responsables en un juicio criticado por falta de transparencia. Además, organismos internacionales, como la Unión Europea, han exigido una investigación creíble y rendición de cuentas, citando violaciones de leyes consulares.

Trump defiende al príncipe saudí pese a los informes de inteligencia que lo relacionan con el asesinato de Khashoggi

En declaraciones durante el encuentro, el presidente estadounidense afirmó que el príncipe “no sabía nada al respecto” sobre el homicidio de Khashoggi, desestimando así las preguntas de la prensa al príncipe heredero sobre el asesinato del periodista. Trump mantiene una de las relaciones personales y políticas más estrechas de su presidencia con el príncipe saudí. El mandatario afirmó estar “muy orgulloso del trabajo” del líder, a quien elogió por los “avances logrados en materia de derechos humanos”, sin detallar ejemplos concretos.

La cercanía también coincide con los intereses económicos de la Organización Trump en el reino, incluidos proyectos inmobiliarios recientes en Yeda. Ante las preguntas sobre un posible conflicto de intereses, el presidente respondió: “No tengo nada que ver con los negocios familiares”. La visita, acompañada de honores equivalentes a una cena de Estado, refuerza la imagen de Bin Salmán como aliado central de la estrategia regional de Estados Unidos durante esta administración.

Elon Musk y Cristiano Ronaldo en la cena de Trump y el príncipe árebe en la Casa Blanca

Elon Musk y Cristiano Ronaldo estuvieron entre los invitados destacados en la cena de gala. La presencia de Musk, CEO de Tesla y SpaceX, marca una especie de reconciliación con Trump, pues es la primera vez que vuelve a pisar la Casa Blanca tras sus desencuentros públicos a lo largo del año. Por otro lado, Ronaldo, quien juega en el Al-Nassr, fue sentado cerca de la cabecera de la mesa, lo que subraya su peso tanto mediático como diplomático en este tipo de encuentros.

En su discurso, Trump aprovechó para referirse directamente a la presencia de Ronaldo, revelando algo muy personal: su hijo menor, Barron, es fanático del futbolista. “Mi hijo es un gran admirador de Ronaldo”, dijo Trump, y añadió que tras conocerlo, “creo que ahora me respeta un poco más, sólo por el hecho de que yo se lo presenté”. Además, Trump agradeció a Ronaldo por estar en el evento, señalando que su presencia no solo era un honor, sino también algo muy personal para él como padre: “Tuve la oportunidad de introducirte a mi hijo, y eso es muy especial para mí”.