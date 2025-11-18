Antes de la votación, Donald Trump le había pedido a los republicanos que aprueben el proyecto de ley. | Composición LR

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó — 427 a favor y 1 en contra— el proyecto de ley que ordena al Departamento de Justicia divulgar todos los archivos vinculados al caso de Jeffrey Epstein. La norma, conocida como Ley de Transparencia sobre los Papeles de Epstein, busca hacer públicos millones de páginas, correos electrónicos y registros recopilados durante décadas de investigación sobre la red de tráfico sexual operada por el magnate fallecido en 2019.

Aunque el respaldo fue abrumador, el proceso aún no concluye: la legislación debe pasar ahora al Senado, donde podrían introducirse enmiendas relacionadas con la protección de víctimas y terceros mencionados en los documentos. Solo si la Cámara Alta la aprueba, el proyecto llegará al presidente Donald Trump, quien ha prometido firmarlo, pese a tener la facultad de ordenar la divulgación sin necesidad de que el Congreso intervenga.

Un Trump irritado y fracturas republicanas por caso Epstein

La votación estuvo marcada por semanas de tensiones entre legisladores republicanos y la Casa Blanca, especialmente luego de que Donald Trump cambiara su postura y permitiera a su partido apoyar la ley. Antes de la aprobación, el mandatario enfureció cuando una periodista de ABC le preguntó por qué no desclasifica directamente los archivos. Trump respondió con dureza: "No es la pregunta lo que me molesta. Es tu actitud. Creo que eres una reportera terrible", además de sugerir que debería revocarse la licencia de la cadena.

Trump también intentó distanciarse del magnate: "No tengo nada que ver con Jeffrey Epstein. Lo eché de mi club hace muchos años porque pensé que era un pervertido enfermo", afirmó e insistió además en que Epstein donó dinero a demócratas y "a mí me dio ninguno, cero, nada". Sus declaraciones se produjeron mientras sobrevivientes del caso presionaban en el Capitolio para la aprobación inmediata de la ley.

El enfrentamiento interno del Partido Republicano también fue evidente. Figuras como Lauren Boebert, Nancy Mace y Marjorie Taylor Greene denunciaron presiones desde la Casa Blanca para que desistieran de apoyar la medida. Greene, incluso, aseguró haber recibido amenazas tras defender a las víctimas y fue descalificada públicamente por Trump, quien la tildó de "traidora" en redes sociales. Pese a ello, las tres votaron a favor del proyecto.

¿Quién fue el único republicano que votó en contra?

El único voto negativo fue el del republicano Clay Higgins, representante por Luisiana y miembro del Comité de Supervisión de la Cámara. Higgins argumentó que el proyecto, tal como está redactado, "revela y perjudica a miles de personas inocentes: testigos, personas que proporcionaron coartadas, familiares, etc.", dijo.

Higgins aseguró que no se opone a la transparencia, pero sí a una divulgación que pueda vulnerar la privacidad de terceros. Señaló que apoyaría la ley si el Senado incorpora salvaguardas: "Si el Senado enmienda el proyecto para abordar adecuadamente la privacidad de las víctimas y de otros estadounidenses no implicados criminalmente, votaré a favor cuando regrese a la Cámara", concluyó.