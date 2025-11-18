HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Admiten extradición al Perú de el 'Monstruo'
Admiten extradición al Perú de el 'Monstruo'     Admiten extradición al Perú de el 'Monstruo'     Admiten extradición al Perú de el 'Monstruo'     
Mundo

Cámara de Representantes aprueba la publicación de los archivos del caso Epstein tras meses de tensión entre republicanos

La legislación debe pasar ahora al Senado. Solo si la Cámara Alta la aprueba, el proyecto llegará a Trump, quien ha prometido firmarla.

Antes de la votación, Donald Trump le había pedido a los republicanos que aprueben el proyecto de ley.
Antes de la votación, Donald Trump le había pedido a los republicanos que aprueben el proyecto de ley. | Composición LR

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó — 427 a favor y 1 en contra— el proyecto de ley que ordena al Departamento de Justicia divulgar todos los archivos vinculados al caso de Jeffrey Epstein. La norma, conocida como Ley de Transparencia sobre los Papeles de Epstein, busca hacer públicos millones de páginas, correos electrónicos y registros recopilados durante décadas de investigación sobre la red de tráfico sexual operada por el magnate fallecido en 2019.

Aunque el respaldo fue abrumador, el proceso aún no concluye: la legislación debe pasar ahora al Senado, donde podrían introducirse enmiendas relacionadas con la protección de víctimas y terceros mencionados en los documentos. Solo si la Cámara Alta la aprueba, el proyecto llegará al presidente Donald Trump, quien ha prometido firmarlo, pese a tener la facultad de ordenar la divulgación sin necesidad de que el Congreso intervenga.

TE RECOMENDAMOS

SE VIENE EL GRAN BONO NAVIDEÑO EN EL CONGRESO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Donald Trump exige publicar los archivos de Epstein mientras crecen las críticas que lo vinculan al caso

lr.pe

Un Trump irritado y fracturas republicanas por caso Epstein

La votación estuvo marcada por semanas de tensiones entre legisladores republicanos y la Casa Blanca, especialmente luego de que Donald Trump cambiara su postura y permitiera a su partido apoyar la ley. Antes de la aprobación, el mandatario enfureció cuando una periodista de ABC le preguntó por qué no desclasifica directamente los archivos. Trump respondió con dureza: "No es la pregunta lo que me molesta. Es tu actitud. Creo que eres una reportera terrible", además de sugerir que debería revocarse la licencia de la cadena.

Trump también intentó distanciarse del magnate: "No tengo nada que ver con Jeffrey Epstein. Lo eché de mi club hace muchos años porque pensé que era un pervertido enfermo", afirmó e insistió además en que Epstein donó dinero a demócratas y "a mí me dio ninguno, cero, nada". Sus declaraciones se produjeron mientras sobrevivientes del caso presionaban en el Capitolio para la aprobación inmediata de la ley.

El enfrentamiento interno del Partido Republicano también fue evidente. Figuras como Lauren Boebert, Nancy Mace y Marjorie Taylor Greene denunciaron presiones desde la Casa Blanca para que desistieran de apoyar la medida. Greene, incluso, aseguró haber recibido amenazas tras defender a las víctimas y fue descalificada públicamente por Trump, quien la tildó de "traidora" en redes sociales. Pese a ello, las tres votaron a favor del proyecto.

PUEDES VER: Maduro desafía a Trump a hablar cara a cara, mientras EE.UU. deja abierta la posibilidad de enviar militares a Venezuela

lr.pe

¿Quién fue el único republicano que votó en contra?

El único voto negativo fue el del republicano Clay Higgins, representante por Luisiana y miembro del Comité de Supervisión de la Cámara. Higgins argumentó que el proyecto, tal como está redactado, "revela y perjudica a miles de personas inocentes: testigos, personas que proporcionaron coartadas, familiares, etc.", dijo.

Higgins aseguró que no se opone a la transparencia, pero sí a una divulgación que pueda vulnerar la privacidad de terceros. Señaló que apoyaría la ley si el Senado incorpora salvaguardas: "Si el Senado enmienda el proyecto para abordar adecuadamente la privacidad de las víctimas y de otros estadounidenses no implicados criminalmente, votaré a favor cuando regrese a la Cámara", concluyó.

Notas relacionadas
Maduro desafía a Trump a hablar cara a cara, mientras EE.UU. deja abierta la posibilidad de enviar militares a Venezuela

Maduro desafía a Trump a hablar cara a cara, mientras EE.UU. deja abierta la posibilidad de enviar militares a Venezuela

LEER MÁS
Trump deslinda de los condicionales y asegura que hablará con Maduro en medio de tensiones con Venezuela: "En algún momento"

Trump deslinda de los condicionales y asegura que hablará con Maduro en medio de tensiones con Venezuela: "En algún momento"

LEER MÁS
Trump presenta el ‘FIFA Pass’ para agilizar el proceso de visas a extranjeros que acudirán al Mundial del 2026

Trump presenta el ‘FIFA Pass’ para agilizar el proceso de visas a extranjeros que acudirán al Mundial del 2026

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
DEA volverá a operar en Bolivia: Rodrigo Paz reabre las puertas a agencia estadounidense para luchar contra el narcotráfico

DEA volverá a operar en Bolivia: Rodrigo Paz reabre las puertas a agencia estadounidense para luchar contra el narcotráfico

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El país de América Latina que está último en el ranking de esperanza de vida de la OCDE: no es Colombia ni Chile

El país de América Latina que está último en el ranking de esperanza de vida de la OCDE: no es Colombia ni Chile

LEER MÁS
El país de América Latina con la mayor producción de oro con 130 toneladas: ¿qué puestos ocupan Brasil y Perú?

El país de América Latina con la mayor producción de oro con 130 toneladas: ¿qué puestos ocupan Brasil y Perú?

LEER MÁS
Rodrigo Paz denuncia corrupción por 15.000 millones de dólares y acusa a Arce de “dejar sin dinero” a Bolivia

Rodrigo Paz denuncia corrupción por 15.000 millones de dólares y acusa a Arce de “dejar sin dinero” a Bolivia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Jorge Kieffer deja picante mensaje tras despedida oficial de GOLPERU de la Liga 1: ''No le podemos gustar a todos''

Agroexportaciones peruanas crecerán en un 11%, superando a Chile en 2025, según informe del Midagri: ¿qué productos nacionales destacaron?

Mundo

Tribunal de Bangladesh sentencia a muerte a exprimera ministra por presuntos crímenes durante protestas

Ecuador celebra la victoria del “No” como triunfo ciudadano y un gran revés para Daniel Noboa en el referéndum

Kast y Jara pasan a segunda vuelta: estas son las claves para entender el nuevo mapa político de Chile tras elecciones

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025