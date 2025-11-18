HOYSuscripcion LR Focus

Senado de Estados Unidos aprueba el proyecto de ley para publicar archivos de caso Jeffrey Epstein

En decisión unánime, el organismo gubernamental aprobó el proyecto de ley que obliga a las autoridades a hacer públicos los documentos del fallecido criminal.

El Senado de Estados Unidos aprobó el martes 18 de noviembre el proyecto de ley que obliga a las autoridades a divulgar los documentos del magnate Jeffrey Epstein, horas después de que la Cámara de Representantes diera su visto bueno. Tras este paso, solo falta que Donald Trump la firme en su despacho.

Tras la votación, senadores de ambos partidos señalaron que la publicación de los expedientes es necesaria para aclarar las circunstancias del caso y responder a las más de mil presuntas víctimas. El texto aprobado mantiene una única excepción que permite al Departamento de Justicia reservar información cuya difusión pueda interferir en investigaciones federales activas.

Demócratas piden publicar todo el expediente

