Desde el Despacho Oval, este lunes 17 de noviembre, el presidente Donald Trump envió un contundente mensaje al régimen de Nicolás Maduro. El líder chavista enfatizó no descartar el despliegue de sus tropas militares en territorio venezolano y aseguró que hablará con el líder chavista en el futuro, sin entrar en más detalles.

Estas declaraciones se dan en un contexto de alta tensión militar entre Estados Unidos y Venezuela, debido al despliegue de Washington e el Caribe, donde ha venido realizando una serie de ataques cinéticos que ya acabaron con la vida de más de 80 presuntos "narcoterroristas".

Trump dice que hablará con Maduro, pero amenaza con acción militar en Venezuela

Donald Trump enfatizó, frente a la prensa ubicada en la Oficina Oval de la Casa Blanca, que Estados Unidos busca resolver el tema de Venezuela lo antes posible y no descarta el despliegue de tropas dentro del país caribeño como parte de sus acciones que buscarían erradicar el narcotráfico y flujo de drogas hacia el país norteamericano.

"No, no lo descarto, no descarto nada... Tenemos que ocuparnos de Venezuela. Han enviado cientos de millas de personas de sus prisiones a nuestro país", exclamó el mandatario, asegurando que "Maduro le hizo mucho daño a Estados Unidos. Nos ha hecho mucho daño. No solo por la droga".

Sin embargo, también afirmó que, en el futuro, se comunicará con su homólogo venezolano, sin dar más detalles sobre los temas que abordará o de qué manera lo hará. "En algún momento, hablaré con él", agregó.

Hasta el momento, Caracas no se ha pronunciado sobre estas declaraciones; sin embargo, en las redes sociales del alto mando de la Fuerza Armada, Vladimir Padrino López, mantiene publicaciones que buscan demostrar el poderío militar venezolano para la defensa nacional. Por otro lado, Nicolás Maduro opta por repetir el mensaje de paz con Estados Unidos. "En Venezuela lo que queremos es Paz, porque tenemos derecho a tener Patria para la felicidad", dijo el mandatario chavista vía Telegram.

EE. UU. designará al Cartel de los Soles como terrorista

El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció este lunes que designará al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera (OTE) y que esta entrará en vigor el 24 de noviembre de 2025. Asimismo, acusó nuevamente a Nicolás Maduro de liderar esta banda criminal transnacional, asegurando que "ha corrompido las instituciones gubernamentales en Venezuela y es responsable de actos de violencia terrorista perpetrados por y con otras OTE designadas, así como del narcotráfico hacia Estados Unidos y Europa".

Estados Unidos, a inicios de año, duplicó la recompensa por Maduro a US$50 millones por "conspiración de narcoterrorismo, conspirar para importación de cocaína y conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo a un delito de drogas".