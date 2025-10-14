María Corina Machado advierte que Nicolás Maduro saldrá del poder en Venezuela "con o sin una negociación"

María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz 2025, asegura que el régimen de Nicolás Maduro está en sus “últimos días”. Foto: composición LR/AFP

María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz 2025, asegura que el régimen de Nicolás Maduro está en sus “últimos días”. Foto: composición LR/AFP

María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz 2025, aseguró que el régimen de Nicolás Maduro está en sus “últimos días”. En declaraciones brindadas a la agencia AFP, la dirigente afirmó que “Maduro saldrá del poder con o sin una negociación”, pues los venezolanos no pueden seguir “secuestrados por un sistema criminal”.

La líder de la oposición venezolana, quien se encuentra en la clandestinidad desde las elecciones de 2024, señaló que el reconocimiento internacional a su lucha demuestra que “el mundo no ha sido indiferente ante la tragedia venezolana”. El mensaje llega en medio de una creciente tensión entre Caracas y Washington, marcada por la presión militar de Estados Unidos y la presencia de buques de guerra en el Caribe.

Machado ofrece garantías para una salida pacífica de Maduro del poder

Machado insistió en que la transición política en Venezuela puede darse sin violencia si el Gobierno acepta negociar una salida ordenada. “Hemos ofrecido garantías a quienes decidan ponerse del lado de la Constitución”, expresó, en referencia a los militares venezolanos y a funcionarios del régimen.

En sus declaraciones, Machado afirmó que la oposición trabaja junto al exembajador Edmundo González Urrutia, reconocido por la comunidad internacional como el presidente legítimo tras las elecciones cuestionadas de 2024. “Nuestro objetivo no es la venganza, sino la justicia. Los que colaboren con la transición tendrán protección”, añadió.

Machado recordó que varios oficiales y dirigentes chavistas mantienen contacto con la oposición para explorar vías de entendimiento. Sin embargo, advirtió que el tiempo “se agota” y que el país no puede seguir bajo un sistema que “ha destruido la economía y empujado al exilio a más de siete millones de venezolanos”.

La estrategia de la opositora para una transición de poder en Venezuela

El plan de la oposición no se basa solo en negociaciones. María Corina Machado sostiene que Maduro "se robó las elecciones del 28 de julio de 2024" y que el verdadero ganador fue Edmundo González Urrutia. Desde su perspectiva, el gobierno actual se sostiene por una "invasión" de actores extranjeros. "La invasión que aquí existe es la de los cubanos, los rusos, los iraníes, Hezbolá, Hamás, los carteles de la droga, la guerrilla de las FARC", enumeró.

Sobre una posible fractura en la Fuerza Armada, Machado confirmó que mantiene un contacto "cada vez más" fluido con militares venezolanos. Asegura que cualquier acción que respete los resultados de los comicios presidenciales de julio constituiría la restitución de la Constitución. Sobre el tiempo que le queda al gobierno, la Nobel de la Paz fue contundente: "No tengo duda alguna que estamos en una cuenta regresiva".