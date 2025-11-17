Jeannette Jara, representante de la izquierda, y José Antonio Kast, figura de la ultraderecha, se enfrentarán en una segunda vuelta presidencial en Chile el próximo domingo 14 de diciembre. Según los datos preliminares por el Servicio Electoral (Servel), la candidata del Partido Comunista alcanzó un 26,85 % de los sufragios, mientras que el abanderado del Partido Republicano obtuvo un 23,93 %.

Franco Parisi se posicionó como el tercer candidato con mayor respaldo, por lo que sus votantes podrían desempeñar un papel decisivo para que Jara logre avanzar con opciones reales en el balotaje. Se estima que el electorado de derecha que apoyó a Evelyn Matthei y Johannes Kaiser en la primera vuelta, quienes en conjunto sumaron un 27 %, se inclinará mayoritariamente por Kast. A continuación, te mostramos 5 puntos clave para entender los resultados de esta primera etapa electoral en Chile.

El tema de la seguridad pública

En diálogo con La República, Andrés Cárdenas, periodista del medio chileno El Mostrador, señaló que la reciente jornada electoral en Chile estuvo marcada por una fuerte carga de tensión política, donde el tema de la seguridad pública se ubicó como uno de los ejes principales del debate en esta primera vuelta.

"Esto dio cierta ventaja a algunos candidatos tanto de derechas como de izquierda, quienes han propuesto el cierre de fronteras, expulsión inmediata de inmigrantes irregulares o el despliegue militar", explicó.

Respecto a la candidatura de Jeannette Jara, Cárdenas indicó que ella eligió distanciarse del gobierno de Gabriel Boric como una estrategia para esquivar los cuestionamientos dirigidos al oficialismo por parte de otros contendores.

Sobre José Antonio Kast, comentó que este presentó su postulación con la idea de encabezar un “gobierno de emergencia”, con el objetivo principal de reducir la inseguridad y la criminalidad. También recordó que el candidato ha hablado de reducir el tamaño del Estado, aunque sin detallar cómo planea hacerlo.

Un considerable crecimiento de las derecha

Luis Mesina, secretario general de la Confederación de Sindicatos Bancarios y del Sector Financiero, expresó, en conversación con este medio, que los resultados de la primera vuelta electoral reflejan una tendencia que se venía gestando desde hace cuatro años.

“Prácticamente bajo todo el mandato de Gabriel Boric, la derecha fue creciendo de manera exponencial, impulsado en gran parte por el incumplimiento de más del 80% de las promesas del presidente realizadas durante la campaña presidencial", indicó.

Mesina advirtió que el escenario político actual está marcado por un bajo apoyo al candidato del oficialismo, lo cual atribuye a una gestión que considera deficiente. A su juicio, este desempeño ha facilitado el avance de una derecha que, en sus palabras, se presenta como sumamente extrema.

El uso de la IA para desinformar

Fabián Padilla, director y fundador de Fast Check Chile, señaló que en este proceso electoral se registró una masiva desinformación, sobre todo, a través del uso de la inteligencia artificial, algo que no se había visto en comicios anteriores. Mencionó, por ejemplo, la circulación de audios generados con IA para desinformar a la opinión pública.

Padilla también resaltó un caso reciente que llamó la atención: se descubrió que un director de un canal de televisión estaría presuntamente vinculado a una red de cuentas de 'trolls', usadas para atacar a candidatos tanto de izquierda como de derecha, especialmente en relación con denuncias infundadas de fraude electoral. Además, subrayó que TikTok se ha convertido en una plataforma para la propagación de este tipo de contenidos virales y engañosos.

Un sorpresivo respaldo a Parisi en los comicios

Franco Aldo Parisi volvió a convertirse en el factor sorpresa de las elecciones, al obtener cerca del 20% de los votos. El economista no desaprovechó la oportunidad para lanzar críticas, tildar de "terroristas" a las encuestadoras y acusarlas de haberlo subestimado. Agregó que lo habían catalogado como un “voto perdido”.

Parisi representa el malestar de una parte significativa de la ciudadanía con los partidos políticos tradicionales. En 2013, el llamado “economista del pueblo” dejó atrás las aulas universitarias y los estudios de televisión para lanzarse como candidato independiente en la contienda presidencial.

Durante esa campaña, la justicia electoral criticó los gastos presentados por Parisi que incluían artículos personales como ropa interior, calcetines y corbatas. En 2021, logró un 12,8% de respaldo en las urnas, y más del 60% de quienes lo apoyaron terminaron votando por Gabriel Boric en la segunda vuelta contra José Antonio Kast. Ahora, el escenario se repite: Parisi reaparece como un actor decisivo y sorpresivo en el panorama político.

El poco apoyo a Jara pese a ganar en primera vuelta

Jeannette Jara, exministra de Trabajo durante el gobierno de Gabriel Boric, obtuvo un respaldo electoral inferior al del actual mandatario, quien cuenta con un 33% de aprobación ciudadana según la encuesta más reciente. Jara, por su parte, no logró superar el 27% en la votación del domingo.

En su entorno se estimaba que necesitaba alcanzar al menos un 30% para llegar con una expectativa razonable a la segunda vuelta, prevista para el 14 de diciembre. Aunque es militante del Partido Comunista (PC), trató de marcar distancia con su colectividad e incluso con el propio presidente Boric. Sin embargo, la estrategia no generó los resultados esperados.

Las reacciones de los candidatos que pasaron a segunda vuelta

En sus primeras declaraciones luego de que el Servicio Electoral (Servel) diera a conocer los resultados oficiales, Jeannette Jara puso en valor la solidez institucional de Chile y rechazó la imagen negativa que, según ella, la oposición ha intentado instalar sobre la situación actual del país. “Somos un país grande”, expresó con firmeza.

Al dirigirse a sus simpatizantes desde el centro de Santiago, hizo una referencia directa a José Antonio Kast. “No dejen que el miedo congele sus corazones. No vale la pena. Al miedo hay que combatirlo dándole más seguridad a las familias. También subrayó la importancia de resguardar el sistema democrático que hizo posible esta elección. “La democracia hay que cuidarla”, señaló.

José Antonio Kast, por su parte, afirmó que la segunda vuelta marcará un punto crucial para el futuro político de Chile. Además, indicó que su candidatura tiene como objetivo principal “evitar la continuidad de un mal gobierno”, en alisión a la actual gestión de Boric.

También expresó su agradecimiento a Evelyn Matthei y Johannes Kaiser por el apoyo recibido, destacando que, aunque durante la campaña hubo desacuerdos, hoy existen coincidencias importantes frente a la situación que enfrenta el país. “Podemos haber tenido diferencias, pero esas diferencias no tienen comparación alguna con lo que vemos al frente”, declaró.