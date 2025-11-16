¿Cuándo es la segunda vuelta presidencial en Chile? Conoce la fecha de un eventual balotaje, según Servel
Las elecciones en Chile, que se llevan a cabo este domingo 16 de noviembre, definirán a los dos candidatos presidenciales que pasarán a segunda vuelta si ninguno obtiene más del 50% de los votos.
Johannes Kaiser: el líder libertario que sacude la derecha radical chilena a días de las elecciones presidenciales
Chile deba prepararse para una segunda vuelta electoral debido a que, según las últimas encuestas, ningún candidato presidencial obtendría la mayoría de los votos este domingo 16 de noviembre. Por ejemplo, la izquierdista y aliada de Gabriel Boric, Jeannette Jara, ha liderado los sondeos, pero solo registró alrededor del 30% de apoyo.
Por este motivo, el Servicio Electoral de Chile (Servel) estableció la fecha exacta para que los ciudadanos habilitados voten y decidan sobre el futuro presidente de los próximos cuatro años. Cabe recordar que se proyecta que en la segunda vuelta se enfrenten Jara y un candidato de la derecha, que podría ser José Antonio Kast, Johannes Kaiser o Evelyn Matthei.
¿Qué día sería la segunda vuelta presidencial en Chile?
El Servicio Electoral indicó que la segunda vuelta en Chile se llevará a cabo el próximo domingo 14 de diciembre. Para que haya un segundo proceso electoral a fin de año, algún candidato presidencial deberá obtener más del 50% de los votos este 16 de noviembre. Sin embargo, ese número no lo alcanzaría ninguno, según las encuestas.
Además, se aplicará nuevamente el voto obligatorio para los ciudadanos que hayan cumplido la mayoría de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. Las personas que falten a la segunda vuelta deberán pagar una multa que oscila entre 0,5 y 1,5 unidades tributarias mensuales (UTM), lo que equivale a entre 34.632 y 103.897 pesos chilenos.
¿Se puede evitar la multa por no votar en Chile?
La legislación chilena establece una serie de condiciones para no pagar la multa por no participar en los comicios. Para ello, los ciudadanos deberán esperar la citación del Juzgado de Policía Local tras la elección. Entonces, las personas habilitadas para votar tendrán que presentar la documentación que respalde alguna de las excepciones establecidas.
- Encontrarse fuera del país.
- Certificados o licencias médicas por causa de alguna enfermedad.
- Encontrarse a más de 200 km de tu local de votación.
- Desempeñar funciones encomendadas por la ley electoral el día de las elecciones.
- Contar con calificación o certificación de discapacidad.
- Encontrarse afecto a cualquier otro impedimento grave que será debidamente ponderado por el juez.