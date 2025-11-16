Las elecciones presidenciales en Chile dejaron como ganadores al representante del Partido Comunista, Jeannette Jara, y al líder del Partido Republicano, José Antonio Kast. Según el avance del escrutinio que llega al 52,39% de los votos. Jara obtuvo el 26,58%, mientras que Kast, alcanzó el 24,32%.

En un resultado sorpresivo, Franco Parisi se instaló en el tercer lugar con 18,84%. Aunque Jara lidera la primera vuelta, los sondeos proyectan que Kast, abogado de 59 años y en su tercera candidatura presidencial, llegaría con ventaja a la segunda vuelta.

El Servicio Electoral de Chile Servel continuará actualizando los datos durante las próximas horas, con variaciones que podrían modificar el orden de los candidatos a medida que avance el conteo.

La derecha se une y segura que apoyará a Kast en el balotaje

Desde los cómputos oficiales del Servel quedó claro que tanto Evelyn Matthei como Johannes Kaiser quedaron fuera de la competencia presidencial, por lo que ambos expresaron su José Antonio Kast para la segunda vuelta. Matthei, superada incluso por Franco Parisi, perdió la posición de liderazgo que había mantenido meses atrás, mientras Kaiser tampoco logró sostener el alza registrada en encuestas previas al cierre de los sondeos.

Matthei reconoció su derrota y anunció que acudiría al comando de Kast para entregarle formalmente su apoyo, compromiso que concretó tras llamar a los votantes de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos a respaldarlo en el balotaje. Por su parte, Kaiser también confirmó su respaldo desde el Hotel NH Collection Plaza, declarando que el Partido Nacional Libertario continuará activo en el escenario político, pero que en esta etapa se alineará detrás de Kast de cara a la segunda vuelta.