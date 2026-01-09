Said Palao dejó sorprendidos a sus seguidores al revelar que tuvo que raparse por completo para someterse a un tratamiento capilar en Madrid, España. El integrante de ‘Esto es guerra’ compartió imágenes de su nueva apariencia y captó el constante apoyo de su esposa, Alejandra Baigorria, quien estuvo a su lado en todo momento.

“Esto recién empieza y estoy feliz de compartirlo con todos ustedes”, señaló el modelo en una voz en off mientras lucía su cabeza rapada y los puntos visibles en la zona frontal, área donde comenzará a crecer su nuevo cabello en las próximas semanas.

Said Palao se somete a tratamiento capilar y pierde todo su cabello

Said Palao, de 32 años, decidió someterse a un tratamiento capilar en España para corregir algunas inseguridades sobre su apariencia física. Por este motivo, el modelo fue rapado completamente, ya que el cabello extraído de la parte posterior funcionará como zona donante para el trasplante.

En el video que compartió en redes sociales, se observa al chico reality recibir la ayuda de Alejandra Baigorria para colocarse la bata antes de iniciar la intervención, la cual se prolongó durante varias horas en la zona de operaciones, ya que tenían que implantarle pelo por pelo.

“Este es el resultado: zona frontal completamente trasplantada y atrás la zona donante. Ahora toca cuidarse y seguir todas las indicaciones y confiar en el proceso. Muy agradecido con todo el equipo y con mi decisión”, expresó Said Palao en el video. El influencer no precisó el costo del procedimiento, aunque se presume que habría sido un canje publicitario, ya que etiquetó al cirujano y a la clínica en su publicación.

Said revela que él y Alejandra están bien tras tragedia en Suiza que dejó 40 muertos

Said Palao, Alejandra Baigorria y Sergio Baigorria, se encontraban en Suiza para recibir el Año Nuevo cuando se produjo un incendio que destruyó el bar ‘La constellation’ ubicado en la estación de esquí Crans Montana, y dejó un saldo de 40 muertos y cientos de heridos. Debido a que la pareja estuvo ausente de redes sociales durante varias horas, sus seguidores pensaron en lo peor e inundaron de mensajes las publicaciones del modelo.

Sin embargo, horas después Said reapareció para tranquilizar a sus seguidores y aclaró que él y su esposa se encontraban fuera de peligro, ya que el siniestro ocurrió en un lugar distinto al que ellos estaban. “Para quienes nos han escrito a mí y a mi esposa preguntando por lo ocurrido en Año Nuevo: estamos bien. Lo sucedido fue en otro centro de esquí, pero sin duda es una situación que conmueve al mundo entero. Esperamos de corazón que todo mejore pronto en Suiza”, escribió el modelo.