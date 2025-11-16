Así quedará el nuevo Congreso 2026–2030: diputados y senadores electos en las elecciones 2025 en Chile
Las elecciones en Chile llegaron a su fin y, según los datos de Servel, así se constituiría el nuevo Parlamento para los próximos cuatro años.
Chile llevó a cabo un proceso electoral histórico, donde, además de elegir al sucesor o sucesora de Gabriel Boric, millones de ciudadanos asistieron a las urnas para elegir un nuevo Parlamento, del cual se renovarán 155 escaños de la Cámara de Diputados y 23 senadores, los cuales son distribuidos en 7 regiones.
Tras el anuncio de cierre de mesas de Servel, la oficina electoral realizó el primer reporte de resultados preliminares, mostrando un avance de cómo se vería el próximo Congreso.