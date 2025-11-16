HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Mundo

José Antonio Kast: ¿cuántas veces ha postulado el político derechista a la presidencia de Chile y cuántos votos obtuvo?

Kast es un abogado y político de derecha que busca suceder a Gabriel Boric durante los próximos cuatro años. Su discurso se ha enfocado principalmente en la migración y la seguridad.

José Antonio Kast es líder del Partido Republicano de Chile, que fundó en 2019 junto a otros políticos derechistas.
José Antonio Kast es líder del Partido Republicano de Chile, que fundó en 2019 junto a otros políticos derechistas. | Foto: composición LR/AFP

José Antonio Kast es un político chileno de 59 años que aspira a ser presidente de Chile. Desde que fundó el Partido Republicano en 2019, se ha presentado como la opción derechista y conservadora en diferentes elecciones. En 2025, su campaña ha estado marcada por un discurso contra la migración y la criminalidad, así como por un fortalecimiento de la seguridad.

Se recuerda su participación en las elecciones de 2021, cuando llegó a segunda vuelta, pero terminó perdiendo ante el actual mandatario, Gabriel Boric. Además, el abogado de origen alemán ha sido diputado en el Congreso Nacional de Chile entre 2018 y 2022 por dos distritos electorales diferentes.

lr.pe

¿Cuántas veces ha postulado José Antonio Kast a la presidencia de Chile y cuántos votos obtuvo?

Kast ha postulado tres veces a la presidencia de Chile, incluyendo las elecciones de 2025. La primera vez ocurrió en los comicios de 2017, cuando se presentó como candidato independiente. En esa oportunidad, obtuvo el cuarto lugar en la primera vuelta con el 7,93% de los votos, lo que significó el apoyo de más de 500.000 ciudadanos. Se recuerda su declaración de que Augusto Pinochet, de estar vivo, votaría por él.

En 2021, lanzó su candidatura para la presidencia con el Partido Republicano y acumuló el 27,91% de los votos, lo que le valió el primer lugar por delante de Gabriel Boric (25,83%). En la segunda vuelta, perdió los comicios con el representante de Convergencia Social, ya que solo registró el 44,13% (3,6 millones de votos).

Durante la campaña de este año, Kast ha sido posicionado como el segundo candidato favorito de los chilenos, por detrás de Jeannette Jara, representante del Partido Comunista. Así, el líder del Partido Republicano ha sido sondeado entre el 16,8% y el 23%, según diferentes encuestas del país sureño.

PUEDES VER: ¿Cuándo es la segunda vuelta presidencial en Chile? Conoce la fecha de un eventual balotaje, según Servel

lr.pe

¿Qué promete José Antonio Kast si se convierte presidente de Chile?

La propuesta económica de José Antonio Kast se fundamenta en un ajuste fiscal que contempla un recorte de US$6.000 millones, la eliminación de "apitutados" y una mayor eficiencia en la gestión del Estado. No obstante, el plan no ha presentado especificaciones técnicas que sustenten su idoneidad.

Asimismo, la seguridad se erige como el pilar fundamental en el discurso de Kast, quien afirmó a El País que, en Chile, "los delincuentes están libres y los ciudadanos honestos viven encerrados". Por ello, propuso implementar cárceles de alta seguridad y endurecer las penas. A ello se le suma una política migratoria semejante a la de Donald Trump en Estados Unidos. El derechista sugirió que los migrantes irregulares optarían por abandonar el país de manera voluntaria, lo que generó dudas sobre la viabilidad de su propuesta.

