Mundo

Hackers prorrusos atacan páginas web de partidos políticos de Dinamarca en vísperas de elecciones

El grupo de hackers NoName057(16) confirmó su autoría en los ciberataques registrados este lunes tanto a partidos políticos como a la cadena pública DR.

Ciberataques en Dinamarca afectan a partidos políticos y medios antes de elecciones locales.
Ciberataques en Dinamarca afectan a partidos políticos y medios antes de elecciones locales.

En la mañana de este lunes, las páginas web de los partidos políticos daneses Partido Popular Conservador y de la Alianza Roja-Verde reportaron fallas y fueron deshabilitadas temporalmente, según confirmó AFP. Tras el reporte de este suceso, el grupo de hackers prorrusos NoName057(16) se atribuyó estos ataques cibernéticos, incluyendo al de la cadena pública DR; sin embargo, esta indicó que "no se ha registrado ningún incidente que haya afectado a la capacidad de DR para funcionar con normalidad".

Estos ciberataques ocurrieron un día antes de llevarse a cabo las elecciones locales de Dinamarca, donde se elegirán a los integrantes de 98 municipios y de las regiones correspondientes.

Hackers prorrusos se atribuyeron ataque a servidores de partidos políticos en Dinamarca

NoName057(16), en redes sociales, confirmó ser el responsable de la caída de los websites de los partidos políticos daneses, además de la cadena pública DR y del medio Copenhagen Post, medio digital que cubre la coyuntura actual de Dinamarca. Este site, a través de su Instagram, anunció que el ciberataque a su servidor fue probablemente un ataque DDoS (denegación de servicio distribuido).

"Queridos lectores, nuestra página web está actualmente abajo y muestra un mensaje de error '502 - Bad Gateway'. El Servicio de Inteligencia de la Defensa danés nos ha intimado que la causa probable es un ataque DDoS (denegación de servicio distribuida), con nuestra cobertura de las elecciones locales del 18 de noviembre nos convierte en un objetivo", comunicó el medio a través de su cuenta de Instagram.

Hace una semana, este grupo de hackers atacó los servidores de varios municipios de Dinamarca, páginas web del Gobierno y una empresa de defensa.

A inicios de mes, el servicio de inteligencia advirtió la alta probabilidad de sufrir ciberataques debido a la campaña electoral. Sin embargo, el servicio de inteligencia militar informó a AFP que la Agencia de Protección Civil de Dinamarca se encuentra siguiendo de cerca el caso.

Página web del Partido Popular Conservador (Det Konservative Folkeparti) fuera de servicio.

Página web del Partido Popular Conservador (Det Konservative Folkeparti) fuera de servicio.

¿Qué es un ataque DDoS?

Un ciberataque del tipo DDoS consiste en saturar una página web, con una gran congestión de tráfico, con el fin de ocasionar una falla en los servidores y que los usuarios reales no puedan acceder al sitio.

La diferencia de un ataque DDoS con uno DoS es que, este último, proviene de una única fuente o sistema, por lo que su potencia será menor al primero, ya que este utiliza múltiples fuentes distribuidas (botnet), lo que lo hace difícil de erradicar debido a su alta potencia.

