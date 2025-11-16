Ecuador le dice NO al proyecto político de Daniel Noboa en referéndum

El gobierno de Daniel Noboa sufrió un revés significativo tras el rechazo del 61% de los votos en el referéndum sobre propuestas claves. Foto: AFP

El gobierno de Daniel Noboa sufrió un revés significativo tras el rechazo del 61% de los votos en el referéndum sobre propuestas claves. Foto: AFP

Fuerte revés para el gobierno de Daniel Noboa. Con el 61% de los votos contabilizados, la población rechazó las cuatro preguntas del referéndum y la consulta popular impulsados por el mandatario ecuatoriano. Las propuestas iban desde permitir la instalación de bases militares extranjeras hasta habilitar la redacción de una nueva Constitución.

Para Yaku Pérez, exlíder de la Conaie y excandidato presidencial, los resultados de los comicios evidencian un claro rechazo a la gestión actual de Noboa, la cual —afirma— carece de un rumbo definido. “Ha sido un jalón de orejas. Su palabra ha sido devaluada. El resultado se ve en el referéndum. El gobierno sale derrotado”, declaró a La República.

Bases militares extranjeras: la apuesta para frenar al crimen

La primera pregunta propuso eliminar la prohibición constitucional que impide instalar bases militares extranjeras en Ecuador. Desde 2008, el país mantiene una restricción explícita, pero el Gobierno considera que abrir la puerta a instalaciones permanentes —especialmente de Estados Unidos— sería una herramienta para enfrentar a las organizaciones criminales que no puede controlar la Policía Nacional.

El más reciente informe de International Crisis Group advirtió que la militarización no ha frenado el flujo de drogas ni las disputas entre bandas, y que los operativos tienen efectos “irregulares y de poca duración”. De aprobarse esta reforma, Ecuador debería negociar nuevos acuerdos con los países interesados, pasos que también requerirán aprobación interna.

Eliminar el financiamiento estatal a los partidos

Otra de las propuestas buscó suprimir la obligación del Estado de entregar recursos públicos a los partidos a través del Fondo Partidario Permanente. Actualmente, solo 11 organizaciones acceden a esos recursos, destinados a formación y capacitación, aunque expertos han cuestionado la falta de transparencia en el uso de esos fondos.

El expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Carlos Aguinaga, alertó que sin financiamiento estatal “las grandes chequeras van a ser los dueños de los partidos”, dijo a la CNN. La reforma obligaría a que las organizaciones políticas sobrevivan solo con aportes de afiliados, manteniendo únicamente el fondo público para campañas electorales.

Reducir la Asamblea Legislativa

La tercera pregunta planteó una reducción drástica del número de asambleístas: de 151 a 73, bajo un nuevo sistema de distribución entre provincias y un número fijo de representantes nacionales. La propuesta, apoyada por el oficialismo, apunta a generar ahorro y elevar la calidad de la representación.

Actualmente, el Parlamento está conformado por 11 partidos políticos, aunque son Acción Democrática Nacional (de Noboa) y el movimiento correísta de Revolución Ciudadana quienes lo dominan.

La Constituyente: el punto más decisivo

La propuesta de convocar una Asamblea Constituyente es el eje principal del referéndum. Noboa aspira a que un órgano de 80 integrantes redacte una nueva Constitución, que luego deberá someterse a aprobación popular. El mandatario ha afirmado que busca endurecer normas relacionadas con seguridad, revisar funciones de instituciones como la Corte Constitucional y reducir la actual carta magna de 444 artículos a 180.

Yaku Pérez, político y líder indígena ecuatoriano, ve con preocupación las reformas neoliberales en el cambio de constitución. "Entonces, estamos ante una propuesta que no tiene rostro humano, que no tiene sensibilidad social y que solamente va a ponerle como Dios al mercado y que va a desbaratar todos los derechos sociales ecológicos que actualmente tenemos", dijo en entrevista a La República.

La captura de ‘Pipo’ Chavarría en plena jornada decisiva

Durante la consulta popular, Noboa también aprovechó para anunciar lo que calificó como un golpe histórico contra el crimen organizado: la captura en Europa de Wilmer Chavarría Barré, alias ‘Pipo’, líder de Los Lobos, una de las organizaciones criminales más violentas del país. El mandatario aseguró que el jefe delincuencial había fingido su muerte, cambiado de identidad y continuado órdenes desde el exterior, moviendo rutas de droga y controlando operaciones de minería ilegal.

“Hoy capturamos a ‘Pipo’ Chavarría, el delincuente más buscado de la región y máximo líder de Los Lobos… Esa es la diferencia cuando hay voluntad de luchar por tu país”, afirmó el presidente. Noboa destacó el trabajo conjunto entre policías ecuatorianos y españoles y sostuvo que la cooperación internacional es indispensable para combatir el crimen transnacional. Los Lobos han sido señalados por el asesinato del precandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en 2023.