Dinamarca: primera ministra, Mette Frederiksen, prohibirá las redes sociales a menores de 15 años

De acuerdo con la primera ministra de Dinamarca, los teléfonos inteligentes y las redes sociales están robando la infancia a los niños, que ya no salen a jugar con sus amigos en su tiempo libre.

Mette Frederiksen señaló que algunos niños de 13 años podrán acceder a redes sociales, pero con autorización de sus padres. | Foto: AFP
Mette Frederiksen señaló que algunos niños de 13 años podrán acceder a redes sociales, pero con autorización de sus padres. | Foto: AFP

Durante la apertura de la sesión parlamentaria, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, anunció que prohibirá el uso de redes sociales a los menores de 15 años.

"El gobierno propondrá prohibir varias de las redes sociales a los niños y jóvenes menores de 15 años", declaró la política danesa, miembro del Partido Socialdemócrata.

PUEDES VER: Primera ministra de Dinamarca pide perdón a mujeres de Groenlandia víctimas de anticoncepción forzada

lr.pe

Mayores de 13 años podrían usar redes sociales, pero deben tener autorización

El proyecto de ley, que se presentará en una fecha todavía no precisada, señala que algunos jóvenes podrían utilizar redes sociales a partir de los 13 años, pero deben tener la autorización de sus padres.

"El teléfono inteligente y las redes sociales se roban la infancia de nuestros hijos", manifestó Frederiksen, quien no brindó más detalles sobre como controlará la prohibición.

La jefa del Gobierno recalcó que, en la actualidad, el 60 % de los jóvenes de entre 11 y 19 años prefieren quedarse en casa durante su tiempo libre en lugar de salir a ver a sus amigos.

PUEDES VER: Noruega y Dinamarca investigan avistamiento de drones no identificados sobre sus instalaciones militares clave

lr.pe

Otros países aprobaron leyes similares

A nivel internacional, Australia es uno de los países pioneros en la regulación de internet. en 2024, Su Parlamento aprobó una ley que prohíbe TikTok, X, Facebook o Instagram a los menores de 16 años.

En junio de 2025, Grecia propuso fijar una edad de mayoría digital en toda la Unión Europea (UE), por debajo de la cual los niños no podrían acceder a las redes sociales sin el consentimiento de sus padres.

