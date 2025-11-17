Donald Trump expresó su apoyo a la difusión total del expediente relacionado con Jeffrey Epstein, luego de una etapa inicial de rechazo a esta medida. El presidente adoptó esta posición después de un periodo de críticas provenientes de sectores demócratas y republicanos, que exigieron mayor claridad sobre los documentos que lo asocian al fallecido financiero. La Cámara de Representantes programó una votación para evaluar la propuesta que obliga al Departamento de Justicia a entregar cada registro vinculado al caso.

El debate dentro del Congreso adquirió fuerza luego de la aparición de correos electrónicos atribuidos a Epstein, donde se mencionan interacciones con Trump y referencias a una víctima en una de sus propiedades. La situación generó tensiones dentro del Partido Republicano, ya que parte de sus integrantes adoptó posturas distintas frente a la solicitud de transparencia total.

¿Por qué Donald Trump cambió de postura y ahora respalda la publicación de los archivos de Epstein?

Trump pasó de oponerse a la liberación del expediente a exigir el voto a favor dentro de la Cámara de Representantes. En su plataforma Truth Social afirmó que su grupo político “no tiene nada que esconder” y pidió a los republicanos apoyar la iniciativa. El presidente negó cualquier intención de bloquear el proyecto de ley y rechazó versiones que sugerían un intento de ocultar información que lo comprometiera. También criticó a legisladores cercanos a su movimiento por alinearse con la propuesta de la oposición.

Además, Trump respondió con declaraciones donde acusó a la oposición de impulsar un “engaño” relacionado con el caso. Además reclamó que la Comisión de Supervisión acceda a todo el material permitido por la ley. El presidente defendió su posición mediante mensajes directos a su base política, donde insistió en la necesidad de entregar el expediente completo sin restricciones.

¿Qué revelan los correos electrónicos recientes de Epstein sobre Trump, Bill Clinton y Larry Summers?

Los documentos difundidos el jueves incluyen mensajes en los que Epstein mencionó a Trump y afirmó que el entonces empresario tenía conocimiento sobre “las chicas”. También indicó que pasó varias horas con una víctima dentro de una de sus casas. Estas menciones motivaron que integrantes del Comité de Supervisión de la Cámara calificaran los correos como elementos que generan dudas sobre la relación entre Trump y Epstein.

Asimismo, los correos incluyen referencias adicionales a Larry Summers, ex asesor económico de Barack Obama y expresidente de la Universidad de Harvard. También contienen información que señala visitas del expresidente Bill Clinton al entorno del financiero durante las décadas de 1990 y 2000. Las víctimas de Epstein enviaron una carta al Congreso para solicitar la entrega de los archivos completos. El FBI y el Departamento de Justicia afirmaron que la divulgación total podría afectar a testigos que participaron en el proceso previo a la condena del financiero y de su socia Ghislaine Maxwell, quien cumple una sentencia de 20 años por delitos relacionados con trata de menores. Trump pidió a la fiscal general Pam Bondi y al FBI una investigación sobre los vínculos de Epstein con Clinton y Summers dentro de este contexto.