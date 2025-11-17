HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Mundo

Donald Trump exige publicar los archivos de Epstein mientras crecen las críticas que lo vinculan al caso

Demócratas presionan por revelar el expediente Epstein tras nuevas menciones a figuras políticas en los archivos.

El Congreso debate la entrega total del archivo Epstein. Foto: X
El Congreso debate la entrega total del archivo Epstein. Foto: X

Donald Trump expresó su apoyo a la difusión total del expediente relacionado con Jeffrey Epstein, luego de una etapa inicial de rechazo a esta medida. El presidente adoptó esta posición después de un periodo de críticas provenientes de sectores demócratas y republicanos, que exigieron mayor claridad sobre los documentos que lo asocian al fallecido financiero. La Cámara de Representantes programó una votación para evaluar la propuesta que obliga al Departamento de Justicia a entregar cada registro vinculado al caso.

El debate dentro del Congreso adquirió fuerza luego de la aparición de correos electrónicos atribuidos a Epstein, donde se mencionan interacciones con Trump y referencias a una víctima en una de sus propiedades. La situación generó tensiones dentro del Partido Republicano, ya que parte de sus integrantes adoptó posturas distintas frente a la solicitud de transparencia total.

TE RECOMENDAMOS

MARCHA NACIONAL Y FISCALÍA EN PUGNA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: EE. UU. designará al Cartel de los Soles, presuntamente liderado por Nicolás Maduro, como organización terrorista extranjera

lr.pe

¿Por qué Donald Trump cambió de postura y ahora respalda la publicación de los archivos de Epstein?

Trump pasó de oponerse a la liberación del expediente a exigir el voto a favor dentro de la Cámara de Representantes. En su plataforma Truth Social afirmó que su grupo político “no tiene nada que esconder” y pidió a los republicanos apoyar la iniciativa. El presidente negó cualquier intención de bloquear el proyecto de ley y rechazó versiones que sugerían un intento de ocultar información que lo comprometiera. También criticó a legisladores cercanos a su movimiento por alinearse con la propuesta de la oposición.

Además, Trump respondió con declaraciones donde acusó a la oposición de impulsar un “engaño” relacionado con el caso. Además reclamó que la Comisión de Supervisión acceda a todo el material permitido por la ley. El presidente defendió su posición mediante mensajes directos a su base política, donde insistió en la necesidad de entregar el expediente completo sin restricciones.

PUEDES VER: Jeannette Jara y José Antonio Kast pasan a segunda vuelta en Chile, marcado por el choque entre izquierda y derecha

lr.pe

¿Qué revelan los correos electrónicos recientes de Epstein sobre Trump, Bill Clinton y Larry Summers?

Los documentos difundidos el jueves incluyen mensajes en los que Epstein mencionó a Trump y afirmó que el entonces empresario tenía conocimiento sobre “las chicas”. También indicó que pasó varias horas con una víctima dentro de una de sus casas. Estas menciones motivaron que integrantes del Comité de Supervisión de la Cámara calificaran los correos como elementos que generan dudas sobre la relación entre Trump y Epstein.

Asimismo, los correos incluyen referencias adicionales a Larry Summers, ex asesor económico de Barack Obama y expresidente de la Universidad de Harvard. También contienen información que señala visitas del expresidente Bill Clinton al entorno del financiero durante las décadas de 1990 y 2000. Las víctimas de Epstein enviaron una carta al Congreso para solicitar la entrega de los archivos completos. El FBI y el Departamento de Justicia afirmaron que la divulgación total podría afectar a testigos que participaron en el proceso previo a la condena del financiero y de su socia Ghislaine Maxwell, quien cumple una sentencia de 20 años por delitos relacionados con trata de menores. Trump pidió a la fiscal general Pam Bondi y al FBI una investigación sobre los vínculos de Epstein con Clinton y Summers dentro de este contexto.

Notas relacionadas
EE. UU. designará al Cartel de los Soles, presuntamente liderado por Nicolás Maduro, como organización terrorista extranjera

EE. UU. designará al Cartel de los Soles, presuntamente liderado por Nicolás Maduro, como organización terrorista extranjera

LEER MÁS
Economía de Estados Unidos resiste, pero con caída de empleo y presión del costo de vida

Economía de Estados Unidos resiste, pero con caída de empleo y presión del costo de vida

LEER MÁS
Alberto Fuguet: “Ahora hay muchos escritores que atacan a Trump y sus libros son mucho más conservadores que el gobierno de Bukele”

Alberto Fuguet: “Ahora hay muchos escritores que atacan a Trump y sus libros son mucho más conservadores que el gobierno de Bukele”

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
DEA volverá a operar en Bolivia: Rodrigo Paz reabre las puertas a agencia estadounidense para luchar contra el narcotráfico

DEA volverá a operar en Bolivia: Rodrigo Paz reabre las puertas a agencia estadounidense para luchar contra el narcotráfico

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

LEER MÁS
El país de América Latina que está último en el ranking de esperanza de vida de la OCDE: no es Colombia ni Chile

El país de América Latina que está último en el ranking de esperanza de vida de la OCDE: no es Colombia ni Chile

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

José Domingo Pérez no dijo a La República que denunciará a la hija de Keiko Fujimori "por conocimiento de los actos" de su madre

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Mundo

Ministro del Interior de Colombia aclara que Petro no ordenó suspender cooperación con Estados Unidos

Referéndum y consulta popular en Ecuador EN VIVO: sigue las últimas noticias antes de las votaciones 2025

Elecciones en Chile 2025 EN VIVO: candidatos, encuestas y últimas noticias de cara a la histórica votación del 16 de noviembre

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025