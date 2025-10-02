HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE.UU. anuncia cierre de su Gobierno sin solución a la vista
EE.UU. anuncia cierre de su Gobierno sin solución a la vista     EE.UU. anuncia cierre de su Gobierno sin solución a la vista     EE.UU. anuncia cierre de su Gobierno sin solución a la vista     
Mundo

China construirá un megaproyecto en América Latina que pone en jaque la ciberseguridad de la región

El cable submarino Chile–China Express, promovido con escasa transparencia, podría abrir la puerta a riesgos de vigilancia y control de datos en varios países de América Latina.

El Chile-China Express amenaza la seguridad de datos en América Latina.
El Chile-China Express amenaza la seguridad de datos en América Latina. | Composición LR

En silencio y sin mayor debate público, China avanza en la construcción de un nuevo cable submarino que conectará América Latina con Asia a través de Chile. Bautizado como Chile–China Express, el proyecto busca establecer una ruta directa de transmisión de datos entre Valparaíso y Hong Kong, fuera del control de empresas occidentales.

Aunque se presenta como una iniciativa de conectividad tecnológica, el megaproyecto genera serias preocupaciones sobre soberanía digital y ciberseguridad, ya que involucra a empresas sujetas a la legislación china, que obliga a colaborar con los servicios de inteligencia del régimen de Pekín.

PUEDES VER: El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

lr.pe

¿Cómo se construirá el Chile–China Express?

El cable submarino será desarrollado por un consorcio liderado por Inchcape/ISS, junto a firmas chinas como HMN Technologies. El trayecto estimado conectará las costas chilenas con Hong Kong. Si bien no se ha revelado oficialmente su longitud ni el monto total de inversión, se estima que superará los 10.000 kilómetros y tendrá una capacidad de hasta 16 terabits por segundo por fibra, según registros del sector.

A diferencia del proyecto Humboldt, impulsado por Google y socios públicos chilenos, el Chile–China Express se desarrolla con un bajo nivel de transparencia: sin cronograma oficial, sin licitación pública y sin detalles sobre los acuerdos contractuales o mecanismos de control estatal.

PUEDES VER: La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: un español la fundó hace casi 500 años

lr.pe

¿Cuáles serán los principales retos que afrontará la ciberseguridad?

El principal motivo de alerta es el marco legal chino, especialmente la Ley de Ciberseguridad (CSL) y la Ley de Inteligencia Nacional, que obligan a empresas y ciudadanos a cooperar con las autoridades en asuntos de seguridad nacional, incluso fuera del territorio chino. Esto significa que los datos que circulen por el cable podrían estar expuestos a vigilancia estatal, sin garantías para los países conectados.

Además, el proyecto tiene alcance regional: el tráfico de naciones como Argentina, Brasil, Perú o Ecuador podría ser redirigido a través de esta red, exponiendo información estratégica a posibles interceptaciones. Por tanto, no se trata solo de una cuestión tecnológica, sino de un desafío geopolítico y normativo, que requiere un debate urgente sobre la gobernanza digital en América Latina.

Notas relacionadas
China desafía la historia de la evolución humana con el hallazgo de un cráneo de un millón de años de antigüedad

China desafía la historia de la evolución humana con el hallazgo de un cráneo de un millón de años de antigüedad

LEER MÁS
China desafía a la física con megaobra que desplazó el eje de la Tierra y alargó la duración del día desde hace 31 años

China desafía a la física con megaobra que desplazó el eje de la Tierra y alargó la duración del día desde hace 31 años

LEER MÁS
China intentará desviar un asteroide este año con dos naves a través de un plan más ambicioso que el de la NASA

China intentará desviar un asteroide este año con dos naves a través de un plan más ambicioso que el de la NASA

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: un español la fundó hace casi 500 años

La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: un español la fundó hace casi 500 años

LEER MÁS
Venezuela denuncia que 5 aviones cazas de Estados Unidos se acercaron a sus costas en el Caribe

Venezuela denuncia que 5 aviones cazas de Estados Unidos se acercaron a sus costas en el Caribe

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS
China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

LEER MÁS
Joven de Ecuador sufre parálisis facial y contrae enfermedad mortal tras comer sushi: “Sentí como si mi cuerpo se rindiese”

Joven de Ecuador sufre parálisis facial y contrae enfermedad mortal tras comer sushi: “Sentí como si mi cuerpo se rindiese”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Hay clases hoy jueves 2 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Lo que dice Minedu

Paro de transportistas EN VIVO: así se vive la protesta en Lima y Callao, usuarios se encuentran varados y colectivos cobran hasta 50% más

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Mundo

Atentado contra sinagoga judía en Mánchester deja dos personas muertas y varias heridas: el atacante fue abatido

Venezuela adelanta la Navidad y promete celebraciones en “paz” en medio de tensiones con Estados Unidos

Israel declarará "terroristas" a quienes permanezcan en la Ciudad de Gaza y limitará su circulación

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Dina Boluarte toma juramento de ministro de Justicia EN VIVO: presidenta nombra a Juan Cavero Lozano en reemplazo de Santiváñez

Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia para postular en las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025