Mundo

Referéndum Ecuador 2025 resultado por regiones: cómo votaron la Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos

Con el respaldo del "Sí", Ecuador podría recibir bases militares extranjeras, eliminar financiamiento estatal a partidos y reducir el número de asambleístas de 151 a 73.

Conteo de votos casi en la totalidad tras el cierre de mesas electorales en Ecuador. Foto: Composición LR
Conteo de votos casi en la totalidad tras el cierre de mesas electorales en Ecuador. Foto: Composición LR

El Referéndum y la Consulta Popular de Ecuador 2025 se llevaron a cabo el 16 de noviembre de 2025, en una jornada que convocó a cerca de 13,9 millones de ecuatorianos. La votación incluyó cuatro preguntas que abordan reformas de alto impacto político e institucional, cuyo desenlace podría influir directamente en el rumbo del gobierno y la estructura del gobierno de Daniel Noboa.

Aunque el conteo avanza y los resultados aún son preliminares, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha empezado a difundir las primeras cifras oficiales. Para facilitar el seguimiento regional, este artículo presenta un desglose de cómo votaron la Costa, la Sierra, la Amazonía y Galápagos, con espacios listos para completar los porcentajes cuando sean oficialmente publicados.

PUEDES VER: Noboa desafía al correísmo con un referéndum que busca reescribir el poder mediante una nueva Constitución en Ecuador

lr.pe

¿Qué pasa si se gana por mayoría el Sí en el Referéndum y Consulta Popular de Ecuador 2025?

De llegar a ganar el en la consulta popular, Ecuador deberá elegir a 80 asambleístas para conformar una Asamblea Constituyente, encargada de redactar una nueva Constitución en un plazo de 180 días prorrogables. Una vez terminado el texto, la ciudadanía volverá a las urnas para decidir si lo aprueba o no, lo que abriría un periodo de transición política importante.

En las preguntas del referéndum, un triunfo del permitiría la instalación de bases militares extranjeras, eliminaría el financiamiento estatal a los partidos políticos y reduciría la Asamblea Nacional de 151 a 73 legisladores. Estos cambios modificarían la estructura institucional, el sistema político y la representación dentro del país.

PUEDES VER: Yaku Pérez, líder indígena, rechaza propuesta de nueva Constitución en Ecuador: "Se van a desbaratar los derechos sociales"

lr.pe

¿Desde cuándo Ecuador no cambia su Constitución?

Ecuador mantiene vigente la Constitución de 2008, conocida como la Constitución de Montecristi, que marcó un cambio profundo en la organización política del país. Desde su aprobación, esta Carta Magna se ha convertido en el marco legal central del Estado ecuatoriano y continúa siendo referencia en debates sobre reformas, participación ciudadana y derechos fundamentales.

Aunque la Constitución de Ecuador no ha sido reemplazada desde 2008, ha recibido varias enmiendas y reformas parciales aprobadas en distintos periodos. Este antecedente vuelve especialmente relevante la discusión actual sobre el referéndum y la posible convocatoria a una Asamblea Constituyente, que podría significar el mayor cambio constitucional en más de una década.

PUEDES VER: Daniel Noboa busca cambiar la Constitución de Ecuador en el referéndum de este domingo: ¿qué otras propuestas están en juego?

lr.pe

¿Cuáles fueron las preguntas del referéndum y consulta popular 2025?

Las cuatro preguntas que los votantes ecuatorianos deberán responder con "Sí" o "No" son las siguientes:

  • ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta?
  • ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta?
  • ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios: 10 asambleístas nacionales; 1 asambleísta elegido por cada provincia; y 1 asambleísta provincial adicional por cada 400 000 habitantes de acuerdo al último censo nacional?
  • ¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por los y las ecuatorianas en referéndum?
