Este domingo, más de 13 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas en un proceso que trasciende una simple elección: se trata de un referéndum y una consulta popular que podrían redefinir el mapa político, institucional y constitucional del país. El llamado fue realizado por el presidente Daniel Noboa y aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en un contexto marcado por alerta de inseguridad, fragmentación política y cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso.

En esta papeleta única, los votantes deberán responder cuatro preguntas: primero, si están de acuerdo con eliminar la prohibición de permitir bases militares extranjeras; segundo, si aprobarían que el Estado quite la obligación de asignar recursos del presupuesto público a partidos políticos; tercero, si apoyan la reducción del número de asambleístas; y cuarto, la única en formato de consulta popular, si están de acuerdo con convocar Asamblea Constituyente, cuyos representantes serían elegidos por el pueblo para redactar una nueva Constitución.

TE RECOMENDAMOS MARCHA NACIONAL Y FISCALÍA EN PUGNA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Una de las voces más críticas de este último punto es Yaku Pérez, abogado, político y líder indígena Kichwa Kañari, quien, en declaraciones para La República, dijo que la elaboración de una nueva carta magna le permitiría al presidente Daniel Noboa tener el control total de la Corte Constitucional de Ecuador, de la Corte de Justicia, "así como todas las esferas del Estado".

¿Establecer una nueva Constituyente significaría el fin del ciclo político de Rafael Correa?

Yaku Pérez fue muy enfático al señalar que la Constitución del 2008, que pretende revocar Noboa, no es obra del expresidente Rafael Correa. "Es una construcción social que se hizo con lágrimas, sudor y sangre del movimiento indígena, del movimiento ecologista, sindical, estudiantil; lo que hizo Correa fue sincronizar esas demandas", indicó.

Asimismo, dijo que los derechos de la naturaleza, los 21 Derechos Colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas aprobados hace más de 15 años, y en donde se privilegian los principios ambientales, tampoco fue obra del correísmo, sino que más bien significaban un "estorbo" para el exmandatario. "Y lo es también para Noboa", añadió.

"Es una propuesta que no tiene rostro humano"

Para Pérez, una de las razones por las cuales Noboa busca cambiar la Constitución vigente es para profundizar en reformas neoliberales, un aspecto que el líder indígena ve con preocupación.

Puso como ejemplo a la Constitución de 1980 de Augusto Pinochet en Chile, las reformas neoliberales de Vicente Fox y Peña Nieto en México, que, según él, llevaron a recortes presupuestarios, despido de trabajadores, reducción del Estado y reducción de derechos.

"Entonces, estamos ante una propuesta que no tiene rostro humano, que no tiene sensibilidad social y que solamente va a ponerle como Dios al mercado y que va a desbaratar todos los derechos sociales ecológicos que actualmente tenemos", remarcó.

Otra de las razones por las que considera que Noboa plantea una Constituyente es su incapacidad de gobernar el país que vive una crisis sin precedentes en su historia. "Nunca hemos estado ubicados como el tercer país con mayor hambre en América Latina. En el 2024 fue considerado el Ecuador como el país más violento de la región", expresó.

Advierte sobre un posible fraude en elecciones

Pérez se muestra confiado en que la ciudadanía ecuatoriana votará por el "No" a una convocatoria de Asamblea Constituyente. Sin embargo, alertó que el gobierno central mantiene el control sobre el Consejo Nacional Electoral (CNE), por lo que manipularán los resultados para declarar al "Sí" como el vencedor. "En el año 2021 nos hicieron un fraude electoral con las elecciones presidenciales. Hoy es muy probable que esa situación se repita", aseveró.

De acuerdo con Pérez, esta situación provocaría un grave daño a la seguridad jurídica de Ecuador y que se espante a la inversión extranjera. "Yo creo que lo peor está por venir, eso quiere decir que el presidente está empujando a una explosión social", agregó.

La convocatoria de referéndum por parte de Noboa

El 19 de septiembre, el presidente Daniel Noboa convocó un referéndum para que los ciudadanos decidan si se debe crear una nueva Asamblea Constituyente, que redacte una nueva Carta Magna, con el objetivo de reforzar su lucha contra el crimen organizado.

En los últimos años, Ecuador ha enfrentado un aumento de la violencia debido a la guerra entre diversas bandas narcotraficantes. Noboa ha respondido a esta situación declarando una ofensiva contra estas organizaciones mediante medidas extraordinarias, como la presencia del Ejército en las calles.

Sin embargo, el referéndum no cuenta con la aprobación de la Corte Constitucional, que ha suspendido temporalmente tres leyes del gobierno, entre ellas las relacionadas con la vigilancia y las interceptaciones sin orden judicial, así como la designación de zonas geográficas como objetivos militares, donde las fuerzas del orden tendrían mayor libertad para aplicar la fuerza.