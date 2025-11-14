Trágico accidente en Suecia: varios muertos y heridos tras choque en parada de autobús en Estocolmo

Un accidente en Estocolmo dejó varios muertos y heridos tras el choque de un autobús de dos pisos contra una parada en la avenida Valhallavägen. Foto: Thomas Karlsson/ Dagens Nyheter

Un accidente ocurrido este viernes por la tarde dejó varios muertos y heridos en el corazón de Estocolmo. Un autobús de dos pisos, que no llevaba pasajeros, se estrelló contra una parada en la transitada avenida Valhallavägen.

La policía sueca confirmó que el choque ocurrió a las 16:23, y aunque aún no se han revelado cifras exactas, al menos cinco personas resultaron afectadas. Las víctimas se encontraban esperando en la parada o caminando cerca del lugar del impacto.

La policía investiga las causas del accidente en Suecia

El conductor del autobús fue arrestado poco después del incidente. Según informó la vocera policial Nadya Norton, se abrió una investigación preliminar por homicidio involuntario, en cumplimiento con el protocolo habitual.

Las autoridades señalaron que no hay indicios de que se trate de un atentado. Por ahora, el caso ha sido clasificado como negligencia grave, y se continúa recopilando información para esclarecer lo ocurrido.

Testimonios y escenas de caos tras el impacto

Varios testigos describieron una escena caótica. Michelle Mac Key, enfermera que acababa de bajarse de otro autobús, relató que el vehículo arrolló a toda una fila de personas en la parada. "Había muertos y heridos por todas partes", declaró.

Mac Key y un médico ofrecieron ayuda a los rescatistas mientras llegaban más ambulancias. "Nos pidieron que nos quedáramos junto a los cuerpos", afirmó. Imágenes del lugar muestran a socorristas intentando liberar a víctimas atrapadas bajo el autobús.

Condolencias oficiales y evolución de la situación

El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, lamentó lo sucedido a través de su cuenta en X. "Varias personas fallecieron y otras resultaron heridas en una parada de autobús en el centro de Estocolmo. Mis pensamientos están con las familias afectadas", escribió.

La zona permanece acordonada mientras se recopilan pruebas y declaraciones. Las autoridades suecas informaron que en las próximas horas se entregará un informe oficial con los detalles completos sobre las víctimas y el estado de los heridos.