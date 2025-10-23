En Suecia, bajo un paisaje helado y aparentemente sereno, un hallazgo minero está cambiando los planes estratégicos de la Unión Europea. En 2023, se descubrió el mayor yacimiento de tierras raras identificado hasta ahora en Europa, un anuncio realizado por una empresa con más de cien años de trayectoria en la industria minera.

Este hallazgo, con el potencial de fortalecer la autonomía tecnológica del continente, continúa generando preguntas sobre los próximos pasos, los tiempos de desarrollo y los posibles retos regulatorios y ambientales que podrían surgir.

Así es el mayor yacimiento de tierras raras de Europa

En el norte de Suecia, la minera LKAB anunció en enero de 2023 el hallazgo de un yacimiento de gran magnitud dentro del ámbito de las tierras raras en Europa. El descubrimiento tuvo lugar en Kiruna, una localidad con una larga tradición minera. La compañía, que acumula más de 130 años de experiencia, identificó este yacimiento como el más grande registrado en el continente.

El depósito, llamado Per Geijer, se ubica a aproximadamente 700 metros de una de las minas de hierro que LKAB mantiene en operación. Las primeras estimaciones señalan la presencia de unos 585 millones de toneladas de mineral, entre los que se incluyen minerales como la apatita, rica en fósforo y otros elementos raros.

¿De qué están compuestos las tierras raras de Suecia?

Una parte fundamental del yacimiento está formada por óxidos de tierras raras, y la empresa LKAB calcula que podría albergar hasta un millón de toneladas de estos materiales. Entre los elementos destacados se encuentran el praseodimio y el neodimio, utilizados en la fabricación de imanes permanentes.

Estos imanes desempeñan un papel crucial en la producción de motores para vehículos eléctricos y aerogeneradores. Aunque las tierras raras representan apenas el 0,18% del total del mineral, esta proporción se considera suficiente para su aprovechamiento industrial.

David Hognelid, jefe de estrategia de productos especiales de LKAB, señaló que la combinación de volumen y concentración hace que el proyecto tenga un potencial "rentable y sostenible", aunque todavía se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo.

¿Cuál es el valor de aquellas tierras raras?

Se estima que el yacimiento contiene cerca de un millón de toneladas de óxidos de tierras raras. Entre estos destacan el neodimio y el praseodimio, elementos fundamentales en la fabricación de imanes permanentes que se usan en motores de vehículos eléctricos y aerogeneradores. Actualmente, el precio del óxido de neodimio-praseodimio ronda los 446.500 yuanes por tonelada, mientras que el metal mixto de praseodimio-neodimio alcanza los 546.500 yuanes por tonelada.

Si se aplica un tipo de cambio aproximado de 1 euro por 7,8 yuanes, estos valores se traducen en unos 57.244 € y 70.064 € por tonelada, respectivamente. Considerando un promedio de 63.654 € por tonelada, el valor total estimado de los óxidos de tierras raras en el yacimiento se situaría alrededor de los 63.654 millones de euros.

Asimismo, la empresa comenzó a acondicionar el acceso a las galerías de exploración. Se espera que la investigación del terreno y la evaluación del potencial del yacimiento se extiendan a lo largo de varios años. De acuerdo con las estimaciones actuales, los procesos para obtener permisos y llevar a cabo los estudios ambientales podrían tardar entre 10 y 15 años.