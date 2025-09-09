La situación ocurrió momentos después de que Lann expusiera los principales lineamientos de su futura gestión en el Ministerio de Salud. Foto: X/RT.

Durante una conferencia de prensa, la recién nombrada ministra de Salud de Suecia, Elisabet Lann, se desmayó mientras participaba en su presentación oficial ante el gabinete. Lann, integrante del partido Demócrata Cristiano, había asumido el cargo apenas días antes tras la renuncia de Acko Ankarberg Johansson.

El evento contó con la presencia del primer ministro Ulf Kristersson y los ministros Ebba Busch (Energía) y Jakob Forssmed (Asuntos Sociales), quienes acompañaban la introducción de la nueva funcionaria.

Mientras su colega de Energía tomaba la palabra, Lann se desplomó repentinamente hacia adelante, generando alarma entre los asistentes. El incidente provocó que se suspendiera momentáneamente la conferencia.

Según informó el medio Emol, tras el incidente, la ministra de Salud de Suecia tranquilizó a los presentes y a los medios de comunicación al asegurar que se encontraba bien. En una breve intervención con la prensa, explicó que el desmayo fue causado por un bajo nivel de azúcar en sangre, aclarando que no se trató de un problema grave.

"Este no fue realmente un martes normal. Esto es lo que puede pasar cuando tienes un nivel bajo de azúcar en la sangre", comentó Lann, según lo reportado por Aftonbladet.

Durante el momento crítico, la ministra fue rápidamente socorrida por su colega Ebba Busch, mientras que el primer ministro Ulf Kristersson observaba la situación visiblemente sorprendido, sin poder intervenir de inmediato. Los periodistas presentes, que seguían la conferencia en vivo, reaccionaron con desconcierto al ver cómo se desarrollaba el inesperado episodio.