Suecia reducirá la edad de responsabilidad penal de 15 a 13 años para frenar aumento de violencia juvenil

Los hechos delictivos en Suecia cometidos por adolescentes se han incrementado en los últimos años. | Foto: AFP

El gobierno de Suecia anunció su intención de reducir la edad de responsabilidad penal de 15 a 13 años. Esta medida busca luchar contra el alza del reclutamiento de menores por el crimen organizado.

El país escandinavo lleva más de una década intentando contener los delitos perpetrados por redes criminales, vinculadas principalmente a la lucha por el control del mercado de la droga.

¿Por qué gobierno sueco ha tomado esta decisión?

En un artículo publicado por el diario Expressen, el gobierno de Suecia (de tendencia derechista) aseguró que el número de delitos cometidos por menores de 15 años se ha duplicado en la última década.

"Los sospechosos de los tiroteos mortales son cada vez más jóvenes. Hay que poner fin a esta evolución", señalaron.

Según AFP, muchos adolescentes son captados a través de apps cifradas para participar en delitos a cambio de dinero. Los líderes criminales se aprovechan de que, por su edad, estos jóvenes no enfrentan penas de prisión prolongadas.

"Hemos acordado reducir la edad de responsabilidad penal a 13 años para algunos delitos graves, como el asesinato y los atentados con explosivos", añadió el gobierno sueco.

¿Cuándo entrará en vigor?

El gobierno escandinavo, dirigido por el primer ministro Ulf Kristersson, aseguró que la medida se aplicará durante un periodo limitado a cinco años. No obstante, no han precisado la fecha exacta de su entrada en vigor.

Por su parte, la organización Children's Rights in Society (BRIS) afirma que esta medida podría ser contraproducente. "La policía ha indicado que ve un gran riesgo de que las bandas criminales recluten a niños aún más jóvenes", declaró Maria Frisk, secretaria general de BRIS.

En 2022, el gobierno de derecha llegó al poder y prometió luchar contra el crimen organizado que aqueja a Suecia. No obstante, tres años después, el país sigue siendo escenario de tiroteos y ataques con artefactos explosivos caseros casi a diario

Aunque los tiroteos mortales han disminuido en los últimos años, los atentados con explosivos han aumentado. El gobierno enumeró otras medidas que buscarán adoptar para combatir la delincuencia juvenil.

Entre ellas, figuran la creación de centros penitenciarios especiales para menores en lugar del actual sistema de hogares, la abolición de las penas más indulgentes y la autorización a la policía de utilizar medidas coercitivas para llegar a los autores intelectuales.