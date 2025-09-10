HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
El escándalo de corrupción en la era Milei
El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     
Mundo

Suecia reducirá la edad de responsabilidad penal de 15 a 13 años para frenar aumento de violencia juvenil

En Suecia, numerosas redes criminales reclutan a menores para cometer delitos a cambio de dinero, aprovechando que, por su edad, no están sujetos a penas de prisión prolongadas.

Los hechos delictivos en Suecia cometidos por adolescentes se han incrementado en los últimos años.
Los hechos delictivos en Suecia cometidos por adolescentes se han incrementado en los últimos años. | Foto: AFP

El gobierno de Suecia anunció su intención de reducir la edad de responsabilidad penal de 15 a 13 años. Esta medida busca luchar contra el alza del reclutamiento de menores por el crimen organizado.

El país escandinavo lleva más de una década intentando contener los delitos perpetrados por redes criminales, vinculadas principalmente a la lucha por el control del mercado de la droga.

PUEDES VER: Elisabet Lann, ministra de Salud de Suecia, se desmayó en conferencia de prensa cuando era presentada al cargo

lr.pe

¿Por qué gobierno sueco ha tomado esta decisión?

En un artículo publicado por el diario Expressen, el gobierno de Suecia (de tendencia derechista) aseguró que el número de delitos cometidos por menores de 15 años se ha duplicado en la última década.

"Los sospechosos de los tiroteos mortales son cada vez más jóvenes. Hay que poner fin a esta evolución", señalaron.

Según AFP, muchos adolescentes son captados a través de apps cifradas para participar en delitos a cambio de dinero. Los líderes criminales se aprovechan de que, por su edad, estos jóvenes no enfrentan penas de prisión prolongadas.

"Hemos acordado reducir la edad de responsabilidad penal a 13 años para algunos delitos graves, como el asesinato y los atentados con explosivos", añadió el gobierno sueco.

PUEDES VER: Suecia prohíbe pagar por contenido sexual en plataformas como OnlyFans: hasta un año de cárcel por hacerlo

lr.pe

¿Cuándo entrará en vigor?

El gobierno escandinavo, dirigido por el primer ministro Ulf Kristersson, aseguró que la medida se aplicará durante un periodo limitado a cinco años. No obstante, no han precisado la fecha exacta de su entrada en vigor.

Por su parte, la organización Children's Rights in Society (BRIS) afirma que esta medida podría ser contraproducente. "La policía ha indicado que ve un gran riesgo de que las bandas criminales recluten a niños aún más jóvenes", declaró Maria Frisk, secretaria general de BRIS.

En 2022, el gobierno de derecha llegó al poder y prometió luchar contra el crimen organizado que aqueja a Suecia. No obstante, tres años después, el país sigue siendo escenario de tiroteos y ataques con artefactos explosivos caseros casi a diario

Aunque los tiroteos mortales han disminuido en los últimos años, los atentados con explosivos han aumentado. El gobierno enumeró otras medidas que buscarán adoptar para combatir la delincuencia juvenil.

Entre ellas, figuran la creación de centros penitenciarios especiales para menores en lugar del actual sistema de hogares, la abolición de las penas más indulgentes y la autorización a la policía de utilizar medidas coercitivas para llegar a los autores intelectuales.

Notas relacionadas
Hombre en EEUU es arrestado por poseer múltiples videos de abuso sexual infantil: autoridades no determinan su fianza

Hombre en EEUU es arrestado por poseer múltiples videos de abuso sexual infantil: autoridades no determinan su fianza

LEER MÁS
Hombre es condenado a 146 años de cárcel por encargar y grabar abusos sexuales a menores en España

Hombre es condenado a 146 años de cárcel por encargar y grabar abusos sexuales a menores en España

LEER MÁS
Autoridades de Florida desmantelan red internacional de pornografía infantil: tenían más de un millón de videos de abusos

Autoridades de Florida desmantelan red internacional de pornografía infantil: tenían más de un millón de videos de abusos

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Polonia derriba drones de Rusia con ayuda de la OTAN por violar espacio aéreo y denuncia provocación a "gran escala"

Polonia derriba drones de Rusia con ayuda de la OTAN por violar espacio aéreo y denuncia provocación a "gran escala"

LEER MÁS
Tailandia: guardia de zoológico sale de su vehículo y muere devorado por 7 leones frente a turistas

Tailandia: guardia de zoológico sale de su vehículo y muere devorado por 7 leones frente a turistas

LEER MÁS
Así es el arsenal militar de Venezuela frente a EEUU: tanques, drones iraníes y 343.000 soldados al mando del dictador Maduro

Así es el arsenal militar de Venezuela frente a EEUU: tanques, drones iraníes y 343.000 soldados al mando del dictador Maduro

LEER MÁS
¿Qué pasó en Nepal? Así se vivió la rebelión de la 'Generación Z' que incendió el Congreso y derrocó al gobierno

¿Qué pasó en Nepal? Así se vivió la rebelión de la 'Generación Z' que incendió el Congreso y derrocó al gobierno

LEER MÁS
A 23 años del ataque terrorista contra las Torres Gemelas: más de 70.000 objetos fueron extraídos de las víctimas

A 23 años del ataque terrorista contra las Torres Gemelas: más de 70.000 objetos fueron extraídos de las víctimas

LEER MÁS
Donald Trump exige pena de muerte para asesino de refugiada ucraniana en tranvía de Estados Unidos

Donald Trump exige pena de muerte para asesino de refugiada ucraniana en tranvía de Estados Unidos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sergio Peña pidió respeto a hinchas por compañeros en Perú tras debacle en Eliminatorias y apunta: "Otros jugadores no dan la cara"

Elecciones 2026: Ley Seca y prohibición de difundir encuestas podrían ser eliminadas

Streamer Diealis se mudó a lujosa casa en La Molina y revela la razón: “Mi papá se puso a llorar”

Mundo

Juicio contra Bolsonaro en suspenso: tercer juez solicitó anulación del proceso ante "incompetencia absoluta" del Supremo

Tailandia: guardia de zoológico sale de su vehículo y muere devorado por 7 leones frente a turistas

Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 10 de septiembre 2025: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Elecciones 2026: Ley Seca y prohibición de difundir encuestas podrían ser eliminadas

InkaRoot, el hacker que filtró los datos de la policía habla con La República: “Tenemos en la mira a más objetivos, incluida Dina Boluarte”

Delia Espinoza anuncia demanda de inconstitucionalidad contra Ley de Amnistía: "Tenemos listo el proyecto"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota