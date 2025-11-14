HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Hamás refuerza su poder en Gaza en medio del estancamiento del plan de paz promovido por Trump

Un informe publicado por Reuters señaló que las y los residentes gazatíes perciben el control de Hamás de formas distintas, en un contexto en el que el plan de paz de Trump permanece estancado.

Un informe de Reuters precisa que el acuerdo de paz en Gaza está en riesgo.
Un informe de Reuters precisa que el acuerdo de paz en Gaza está en riesgo. | Composición LR

El plan de paz de Donald Trump no ha registrado avances significativos en los últimos días, lo que ha sido aprovechado por Hamás. Un informe publicado por la agencia Reuters indicó que el grupo armado que opera en Palestina mantiene el control de la Franja de Gaza, aunque mediante otras estrategias. Se han impuesto tasas a productos importados de forma privada, como combustible y cigarrillos, así como multas a comerciantes locales.

"Es como una bolsa de valores", resaltó Mohammed Khalifa, quien realizaba compras en Nuseirat, en el centro de Gaza, mientras los precios variaban constantemente por los intentos de regularlos. Afirmó que los precios son elevados y que las circunstancias en la zona son difíciles.

Crece la posibilidad de que se rompa el acuerdo en Gaza

Citando a múltiples fuentes, Reuters aseguró esta semana que aumenta la probabilidad de que se rompa el acuerdo de paz en la Franja de Gaza, debido a que las fuerzas israelíes continúan desplegadas en más de la mitad del territorio, y los esfuerzos por impulsar el plan —incluidos los del expresidente Donald Trump— han perdido fuerza en los últimos días.

Cabe resaltar que casi la totalidad de personas que habitan en Gaza —aproximadamente 2 millones— vive en zonas controladas por Hamás, organización que tomó el control del territorio en 2007, desplazando a la Autoridad Palestina (AP) del presidente Mahmoud Abbas y su Movimiento Fatah. Según un investigador del centro de estudios Washington Institute, este acto buscó demostrar que Hamás es una potencia extranjera.

Pendientes de la autorización de la ONU

Un nuevo gobierno en Gaza podría formarse mediante una fuerza multinacional, siempre que la Organización de las Naciones Unidas apruebe el plan impulsado por Donald Trump. Sin embargo, existe preocupación en la comunidad internacional, que advierte que cuanto más se demore su implementación, mayor será el afianzamiento del grupo armado Hamás.

Las personas que viven en Gaza —como se mencionó anteriormente— continúan enfrentando condiciones extremas, a pesar del ingreso de mayor ayuda tras el alto el fuego. Esta situación representa un desafío constante para los pequeños grupos palestinos que se oponen a Hamás, quienes afirman que la organización busca mantenerse en el poder.

