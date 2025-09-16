Checa y Maestra Vida: la historia de dos exponentes de la gastronomía peruana en Suecia

Pese a todas sus taras, sus desigualdades y sus injusticias, el Perú tiende a unirse cuando de gastronomía se trata. La patria, entonces, es su cocina. Es su cebiche, su lomo saltado, su pollo a la brasa, cuyos sabores se hacen extrañar -aún más- cuando los nacidos en estas tierras deciden emigrar al exterior. Los peruanos, en ese momento, se convierten en sus embajadores.

Desde Estocolmo, Suecia, a más de 11.000 kilómetros de distancia, Valentín Checa y los hermanos Eddie y Miguel García han vivido toda esa experiencia. “Hemos querido traer un pedacito del Perú”, responden desde el interior de sus restaurantes Checa Stockholm y Maestra Vida, donde recibieron a un equipo de La República.

La historia de estos compatriotas empezó, como la de muchos, cuando dejaron el país -sumido en constante crisis- en búsqueda de un futuro mejor. Además de sus ganas por superarse, llevaron algo más: una herencia cultural, la sazón.

De SMP a Estocolmo: comida de casa

Maestra Vida, peruvian cuisine (cocina peruana) se lee en el letrero principal del inmueble de la calle Högalidsgatan, ubicado en el barrio de Hornstull, al sur del centro de Estocolmo, Suecia. Por dentro, es un espacio peruano en 90 metros cuadrados, en el que -entre cabezas clavas, cerámicas mochicas, tumis y cuadros de pueblos de la sierra- destaca una mensaje de bienvenida: “Todos somos Perú”. Es un restaunte que sirve comida de casa en una zona donde los locales de platos gourmet de diferentes naciones abundan y compiten por los comensales.

Miguel García, uno de los dueños de Maestra Vida.

Todos los días, los hermanos Eddie y Miguel García, de 56 y 54 años, respectivamente, reciben a sus comensales con dos consignas: deleitarlos y adentrarlos en la cultura peruana.

Hace 31 años, en 1994, Eddie y Miguel dejaron su vivienda de la avenida Perú, en San Martín de Porres, para probar suerte en Suecia. Estocolmo les abrió la puerta cuando tenían 25 y 23 años, cada uno, y el único plan era trabajar.

Llegado el nuevo milenio, Eddie laboraba en una empresa de mantenimiento, pero tenía los deseos de preparar y vender comida peruana en Suecia. Sus familiares y amigos le decían que debía pensarlo bien. Eddie los escuchaba, pero la idea no se le iba de la cabeza. El 2007, decidió hacerle caso a su corazonada. Tras meses de preguntar por el alquiler de un local, encontró la mano de un ciudadano turco que le cedió los sábados y domingos un pequeño espacio de su pizzería para que ofreciera comida peruana.

Los platos ya venían preparados de casa. En un inicio llegaban amigos y conocidos, pero poco a poco se iban pasando la voz y aparecía más gente en el local del centro de Estocolmo. Era el germen de lo que sería Maestra Vida.

Maestra Vida en una zona muy céntrica.

Tras el éxito, Eddie decidió mudarse a un local propio en la zona de Gullmarsplan y desde hace el 2017 se encuentra en Hornstull. “Maestra Vida es uno de los restaurantes más antiguos de Estocolmo. Lleva 18 años porque el público encuentra una comida de casa, como si la abuela lo hubiese preparado, aunque en realidad lo hace Eddie”, cuenta Miguel García, socio de su hermano y hoy enfermero técnico certificado.

La familia de los dueños de Maestra Vida provienen de Arequipa y Cusco. “Mi hermano ha heredado el gusto por la cocina. Cuando de chicos mis papás salían a trabajar, él hacía la comida. Aprendió viendo y preguntando a mi abuela. Tiene un don en las manos”, dice Miguel.

Los comensales -entre latinos, europeos y asiáticos- destacan el sabor de las generosas porciones de Maestra Vida. “Se siente el cariño en la atención y la comida. Es un rinconcito de Perú en una ciudad fría como Estocolmo”, dicen los integrantes de la familia colombo-peruana Arango Tello al salir del local con la panza llena.

Miguel señala que los platos más pedidos a sus cinco trabajadores peruanos son el cebiche, la mistura marina y el lomo saltado; aunque los viernes venden 100 pollos a la brasa.

“Apostamos por lo simple y lo tradicional. Nuestra comida es netamente peruana”, resalta. Eso fue lo que atrajo al futbolista sueco, de padre peruano, Matteo Pérez Vinlof, quien les regaló su camiseta del Bayern Múnich que ahora cuelga en unas de las paredes junto a las notas que les hicieron los medios de ese país. Ahora deberá hacer espacio para esta nota de La República.

Eddie García, el cheff que ha salido en medios suecos.

De Lima a Estocolmo: comida gourmet

A media hora en tren, en la misma isla de Södermalm, se encuentra el restaurante Checa Stockholm, del peruano Valentín Checa, quien suele recibir a sus comensales con su carta en la mano.

Valentín es un hombre de finanzas que se volvió cocinero. Hasta antes del 2017, trabajaba en un banco de Bélgica. Su MBA en Alemanía lo respaldaba, pero ese año dejó sus conocimientos económicos, las elegantes pantallas y las grandes sumas de dinero por las ollas, las sartenes y la herencia del sabor de su familia.

Valentín Checa en la entrada de su restaurante.

“A mis amigos de estudios y de trabajo, de todo el mundo, les hacía probar comida peruana y quedaban encantados. Eso me dio una pista para elegir mi próximo emprendimiento”, dice Valentín, quien vivió veranos, entre las playas y los campos piuranos, tierra de sus padres y abuelos.

Este peruano, con esposa e hija suecas, cuenta que su pasión por la cocina nació de niño cuando iba con su abuela Leticia al mercado y la veía preparando esa comida tan rica.

“Cuando una persona ingresa a Checa me gusta atenderlo como un amigo, mirarlo a los ojos y contarle un poquito la historia de los platos peruanos, de los ingredientes, y eso la gente lo aprecia mucho”, dice.

Checa Stockholm empezó su aventura en un restaurante pequeño que tuvo que ser reemplazado por el actual cuando los clientes aumentaron. “Al inicio, él acomodaba el espacio y cocinaba para poca gente porque no tenía mucha plata para contratar personal. Yo le ayudaba atendiendo al público”, dice su esposa Rebecca.

El actual local no tiene elementos peruanos, pero es elegante, con una capacidad para 75 personas. Sus siete empleados, cinco peruanos, atienden de martes a sábado: de 5 a 11 p.m.

“Yo hice las mesas y pinté un mural que está inspirado en mi vida, mi país. No es un local peruano ni sueco. Solo deseo que la gente se sienta en casa, muy relajada”, responde Valentín.

Sus platos son gourmet e innovadores. Los más solicitados son el lomo saltado, el pulpo anticuchado y los anticuchos de corazón. “Como he viajado mucho, tengo herramientas para armar platos con sabores genuinos y más próximos al Perú, pero sin aderezos intensos”, dice.

Valentín Checa atiende a sus comensales.

