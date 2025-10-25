Suecia ha sido recomendado por los médicos para mejorar la salud de los pacientes. | IATI Seguros

Suecia fue reconocida como el destino perfecto para quienes buscan hacer turismo de bienestar. Esta distinción forma parte de la iniciativa 'La receta sueca', impulsada por Visit Sweden, que reunió las recomendaciones de médicos de distintos países sobre actividades tradicionales del territorio nórdico.

Entre los aspectos que más destacaron se encuentran las saunas, los baños en aguas frías, los paseos por los bosques y las pausas para disfrutar una taza de café por la tarde. Estas prácticas reflejan el estilo de vida sueco y fueron determinantes para que el país fuera elegido como el destino ideal.

¿Qué es el turismo de bienestar?

El concepto de turismo de bienestar se utiliza en los estudios especializados para describir la organización de un viaje con fines recreativos que, al mismo tiempo, contribuye a mejorar la salud física y mental. De acuerdo con la iniciativa sueca, las experiencias al aire libre y el contacto directo con la naturaleza ofrecen beneficios significativos para mantener un equilibrio saludable.

La 'receta sueca' tomó como base diversos estudios científicos que demuestran el poder restaurador de las actividades naturales, especialmente cuando se combinan con la vida social y las tradiciones culturales del país. Además, el proyecto incluyó una encuesta en la que se consultó a numerosos participantes sobre las experiencias culturales y al aire libre más recomendadas para disfrutar en Suecia.

Los poderes curativos de visitar Suecia

La doctora Stacy Beller Stryer, directora científica de ParkRXAmerica, es una de las especialistas que valoran de forma positiva aquella propuesta. En declaraciones recogidas por 'Marie Claire', la médica destacó el efecto sanador que tiene el contacto con la naturaleza, así como la influencia del arte y la vida social en Suecia. Además, ha manifestado su disposición a conversar con sus pacientes sobre los beneficios de adoptar un estilo de vida más cercano al que siguen los suecos y de participar en actividades al aire libre.

Beller también considera que Suecia representa un escenario ideal para el turismo de bienestar, ya que ofrece una amplia variedad de espacios naturales, eventos culturales y opciones de interacción social. A su juicio, la forma de vida de los suecos puede servir de ejemplo a quienes desean fortalecer su salud, y por ello no descarta recomendar a sus pacientes que viajen al país para experimentar sus beneficios en persona.

Los beneficios de la naturaleza para la salud

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que el contacto con la naturaleza cumple un papel fundamental en el bienestar físico y emocional de las personas. En los últimos años, las llamadas “recetas naturales”, que consisten en recomendar pasar tiempo al aire libre, se han vuelto una herramienta preventiva dentro de la atención médica. Diversos estudios respaldan su efectividad, ya que promueven mejoras en la salud mental y física, al igual que las actividades sociales y culturales.

La doctora Stacy Beller Stryer destacó los avances logrados para incorporar este tipo de prescripciones en las políticas de salud pública, aunque señaló que aún queda camino por recorrer. "Acojo con satisfacción la iniciativa de Suecia y espero que ayude a derribar barreras institucionales y organizativas, beneficiando en última instancia a todos los pacientes", expresó.

Por su parte, Susanne Andersson, directora ejecutiva de Visit Sweden, explicó que el estilo de vida sueco favorece el bienestar de manera natural. "Desde el libre acceso a nuestros impresionantes bosques y lagos, hasta el aire fresco, los veranos más frescos, las saludables pausas para el descanso y nuestra vibrante vida cultural", comentó.