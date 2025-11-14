El joven bombero fue detenido el pasado mes de agosto, mientras apagaba un incendio en el estado de Washintong. | Foto: composición LR/Noticias Telemundo

El joven bombero fue detenido el pasado mes de agosto, mientras apagaba un incendio en el estado de Washintong. | Foto: composición LR/Noticias Telemundo

El caso de José Bertín Cruz-Estrada, un joven mexicano que se desempeñaba como bombero en los Estados Unidos, generó gran revuelo en redes sociales. El latinoamericano fue arrestado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), en el mes de agosto, mientras combatía un incendio forestal en el estado de Washington. Según relató, pese a que el lugar estaba evacuado por las condiciones del siniestro, la policía migratoria rodeó al equipo para comenzar con la revisión de documentos a cada integrante del personal.

"Se habían bajado todos. Nos habían rodeado los de migración y dijeron: 'Somos de migración, vamos a hacer un chequeo", señaló en una entrevista con Noticias Telemundo. Aunque se encontraba autorizado para realizar su labor, fue detenido por la ICE, y trasladado a un centro de retención mientras llevaba todavía su uniforme de bombero. "Me siento traicionado. No estamos haciendo nada malo", añadió José Bertín.

TE RECOMENDAMOS MARCHA NACIONAL Y FISCALÍA EN PUGNA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Óscar Cruz, hermano del joven, salió a explicar su molestia y la falta de claridad en el procedimiento, pues José se encontraba en plena labor de ayuda cuando fue detenido por las autoridades migratorias. “Él estaba apagando el incendio. Estaba salvando a la comunidad y eso es algo que todavía no podemos entender”, indicó. Antes de ser deportado a México, el bombero permaneció detenido en un centro de inmigración.

Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos señala que

Ante la gran exposición del caso en redes sociales, el gobernador de Washington pidió explicaciones a las autoridades sobre lo ocurrido. En respuesta, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos indicó que el joven mexicano contaba con antecedentes por delitos vinculados al tráfico de drogas. "Estos no son bomberos, son delincuentes ilegales. José Bertín Cruz-Estrada, un delincuente indocumentado mexicano, enfrenta cargos por distribución y venta de metanfetamina. La Patrulla Fronteriza ya lo había interceptado en 15 ocasiones", señaló.

Sin embargo, según explicó José Bertín, su arresto fue circunstancial y que se encontraba en el lugar equivocado cuando ocurrieron los hechos, en 2013. "Ni siquiera yo tenía que ver, pero como estaba yo ahí, pues me pasaron a traer", refutó. Actualmente, el joven bombero se encuentra en México y espera poder obtener una respuesta que le permita regresar a los Estados Unidos.