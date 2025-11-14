HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     
Mundo

Bombero mexicano fue arrestado por ICE en pleno incendio forestal en EE.UU. : "Me siento traicionado"

José Bertín Cruz-Estrada fue detenido por la policía migratoria y trasladado a un centro inmigratorio donde permaneció por 2 meses antes de ser deportado a México. Según los videos difundidos, el joven se encontraba controlando un incendio cuando fue arrestado.

El joven bombero fue detenido el pasado mes de agosto, mientras apagaba un incendio en el estado de Washintong.
El joven bombero fue detenido el pasado mes de agosto, mientras apagaba un incendio en el estado de Washintong. | Foto: composición LR/Noticias Telemundo

El caso de José Bertín Cruz-Estrada, un joven mexicano que se desempeñaba como bombero en los Estados Unidos, generó gran revuelo en redes sociales. El latinoamericano fue arrestado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), en el mes de agosto, mientras combatía un incendio forestal en el estado de Washington. Según relató, pese a que el lugar estaba evacuado por las condiciones del siniestro, la policía migratoria rodeó al equipo para comenzar con la revisión de documentos a cada integrante del personal.

"Se habían bajado todos. Nos habían rodeado los de migración y dijeron: 'Somos de migración, vamos a hacer un chequeo", señaló en una entrevista con Noticias Telemundo. Aunque se encontraba autorizado para realizar su labor, fue detenido por la ICE, y trasladado a un centro de retención mientras llevaba todavía su uniforme de bombero. "Me siento traicionado. No estamos haciendo nada malo", añadió José Bertín.

TE RECOMENDAMOS

MARCHA NACIONAL Y FISCALÍA EN PUGNA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: El país de América Latina con la mayor producción de oro: superó a Brasil y Perú con 130 toneladas

lr.pe

Óscar Cruz, hermano del joven, salió a explicar su molestia y la falta de claridad en el procedimiento, pues José se encontraba en plena labor de ayuda cuando fue detenido por las autoridades migratorias. “Él estaba apagando el incendio. Estaba salvando a la comunidad y eso es algo que todavía no podemos entender”, indicó. Antes de ser deportado a México, el bombero permaneció detenido en un centro de inmigración.

Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos señala que

Ante la gran exposición del caso en redes sociales, el gobernador de Washington pidió explicaciones a las autoridades sobre lo ocurrido. En respuesta, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos indicó que el joven mexicano contaba con antecedentes por delitos vinculados al tráfico de drogas. "Estos no son bomberos, son delincuentes ilegales. José Bertín Cruz-Estrada, un delincuente indocumentado mexicano, enfrenta cargos por distribución y venta de metanfetamina. La Patrulla Fronteriza ya lo había interceptado en 15 ocasiones", señaló.

Sin embargo, según explicó José Bertín, su arresto fue circunstancial y que se encontraba en el lugar equivocado cuando ocurrieron los hechos, en 2013. "Ni siquiera yo tenía que ver, pero como estaba yo ahí, pues me pasaron a traer", refutó. Actualmente, el joven bombero se encuentra en México y espera poder obtener una respuesta que le permita regresar a los Estados Unidos.

Notas relacionadas
Trump fue informado sobre opciones de operaciones militares en Venezuela mientras Maduro le pide la paz: "¡Yes, peace!"

Trump fue informado sobre opciones de operaciones militares en Venezuela mientras Maduro le pide la paz: "¡Yes, peace!"

LEER MÁS
La BBC pide disculpas a Trump por documental 'engañoso' sobre el asalto al Capitolio, pero se niega a pagar una compensación

La BBC pide disculpas a Trump por documental 'engañoso' sobre el asalto al Capitolio, pero se niega a pagar una compensación

LEER MÁS
Santiago Posteguillo: “¿Por qué tenemos que pensar que lo que es popular nunca va a ser parte del canon literario?”

Santiago Posteguillo: “¿Por qué tenemos que pensar que lo que es popular nunca va a ser parte del canon literario?”

LEER MÁS
Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán que conquistó Nueva York y marcó la derrota más humillante de Trump en su propia ciudad

Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán que conquistó Nueva York y marcó la derrota más humillante de Trump en su propia ciudad

LEER MÁS
China revoluciona la industria marítima al completar su primer viaje en “autopista polar” que lo conecta con Europa

China revoluciona la industria marítima al completar su primer viaje en “autopista polar” que lo conecta con Europa

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El país de América Latina con la mayor producción de oro: superó a Brasil y Perú con 130 toneladas

El país de América Latina con la mayor producción de oro: superó a Brasil y Perú con 130 toneladas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

José Domingo Pérez no dijo a La República que denunciará a la hija de Keiko Fujimori "por conocimiento de los actos" de su madre

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Mundo

Ministro del Interior de Colombia aclara que Petro no ordenó suspender cooperación con Estados Unidos

Referéndum y consulta popular en Ecuador EN VIVO: sigue las últimas noticias antes de las votaciones 2025

Elecciones en Chile 2025 EN VIVO: candidatos, encuestas y últimas noticias de cara a la histórica votación del 16 de noviembre

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025