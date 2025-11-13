HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Los polémicos mails que exponen el rostro de Trump ante los ojos de Epstein: “Está al borde de la locura”

Parlamentarios del Partido Demócrata revelaron correos electrónicos de Jeffrey Epstein que aluden a un presunto conocimiento del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre sus delitos.

Parlamentarios demócratas publican correos electrónicos de Jeffrey Epstein que sugieren vínculos con Donald Trump.
Parlamentarios demócratas publican correos electrónicos de Jeffrey Epstein que sugieren vínculos con Donald Trump. | Foto: composición LR

Donald Trump vuelve al ojo de la tormenta después de que legisladores del Partido Demócrata difundieran más de 20.000 correos electrónicos de Jeffrey Epstein, condenado por abuso sexual. Algunas de las publicaciones exponen los supuestos vínculos del presidente de los Estados Unidos con el magnate que falleció en prisión en 2019.

Los mails de Epstein, que intercambió con sus allegados, no solo aseguran que "Trump está al borde de la locura", sino que sugieren el presunto conocimiento del líder republicano sobre las actividades ilegales que ocurrieron, por ejemplo, en el club Mar-a-Lago. Cabe recordar que el mandatario estadounidense ha declarado que se distanció de Epstein a inicios de la década de 2000.

lr.pe

Los correos electrónicos de Epstein que hacen mención sobre Donald Trump

Legisladores demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes compartieron más de 20.000 mails, en los cuales Epstein conversó con diferentes personas. En uno de ellos, el culpable de abuso sexual estuvo en contacto con el exsecretario del Tesoro, Larry Summers, en 2018. Jeffrey resaltó que "Trump está al borde de la locura”, aunque se desconoce el contexto exacto del diálogo.

Además, en 2019, Epstein habría buscado saber si Donald Trump solicitó su renuncia a la membresía del club Mar-a-Lago. Para ello, intercambió correos con Michael Wolff, autor de obras sobre el líder republicano, donde el fallecido señaló: "nunca fui miembro". En particular, agregó que el presidente de EE. UU. estaba al tanto de sus actividades ilícitas.

"Por supuesto que sabía de las chicas, ya que (Trump) le pidió a Ghislaine que parara", escribió. En este caso, se hizo mención a Ghislaine Maxwell, exsocia de Epstein y quien también fue culpable de tráfico sexual. La prensa internacional ha asegurado que los tres estuvieron juntos en diferentes círculos sociales y, en algunas ocasiones, fue en Mar-a-Lago.

Por otro lado, se reveló correspondencia de 2018 que sugería lo que podría pasarle a Trump en su primer mandato. "¡Solo intentan acabar con Trump y están haciendo todo lo posible para lograrlo!", envió una persona que no ha sido identificada. Así, Epstein respondió: "Soy el único capaz de acabar con él".

Kathryn Ruemmler, abogada y exconsejera de la Casa Blanca durante el mandato de Barack Obama, tuvo correspondencia con Epstein en 2018. Ambos abordaron los supuestos pagos de Trump hacia la actriz Stormy Daniels antes de las elecciones de 2016. "Ya ves, sé lo sucio que es Donald", envió el fallecido en prisión.

lr.pe

Donald Trump responde a la publicación de mails de Epstein

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el presidente de Estados Unidos aseguró que los legisladores demócratas publicaron más de 20.000 correos electrónicos de Jeffrey Epstein porque quieren 'desviar la atención' frente a otros asuntos, como el cierre de gobierno por 43 días.

Además, Koraline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, declaró ante la prensa que la publicación fue filtrada selectivamente para dañar la imagen y difamar al líder republicano. Según la portavoz, "Trump no hizo nada malo" y el contenido difundido no prueba absolutamente nada.

