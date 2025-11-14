HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     
Mundo

Mails de Epstein reavivan escándalo en Estados Unidos y generan crisis política entre Trump y los republicanos

Legisladoras republicanas como Lauren Boebert, Nancy Mace y Marjorie Taylor Greene exigen la publicación de los archivos de Epstein, tras un cierre del gobierno que desvió la atención del caso.

Los correos de Jeffrey Epstein divulgados por el Comité de Supervisión del Congreso reavivan el caso y su vínculo con Trump. Foto: AFP
Los correos de Jeffrey Epstein divulgados por el Comité de Supervisión del Congreso reavivan el caso y su vínculo con Trump. Foto: AFP

Los correos electrónicos de Jeffery Epstein divulgados por el Comité de Supervisión del Congreso de Estados Unidos reactivaron el caso y colocaron al presidente Donald Trump en el centro de una disputa interna. La presión por liberar los archivos del fallecido financista generó un quiebre en el Partido Republicano, donde legisladores como Lauren Boebert, Nancy Mace, Marjorie Taylor Greene y Thomas Massie exigieron una votación en la Cámara de Representantes para que se conozcan los documentos aún en reserva.

El episodio llegó después de un cierre del gobierno de 43 días, una crisis que había desplazado temporalmente la atención del caso Epstein. La Casa Blanca reconoció que conocía parte del material, aunque insistió en que “no prueba nada”.

TE RECOMENDAMOS

MARCHA NACIONAL Y FISCALÍA EN PUGNA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Chile cierra una campaña presidencial marcada por la inseguridad y el debate sobre el crimen organizado

lr.pe

La ofensiva de Trump que podría empeorar la crisis

Trump pidió a sus aliados que evitaran el avance de la votación sobre los archivos de Jeffrey Epstein. Según fuentes citadas por medios estadounidenses, el presidente convocó a Lauren Boebert a la Sala de Crisis para insistir en su rechazo. La legisladora mantuvo su postura y explicó después que no recibió “argumentos sólidos” que justificaran frenar la publicación.

En Truth Social, Trump solicitó al Departamento de Justicia y a la fiscal general Pam Bondi abrir investigaciones sobre los vínculos de Epstein con Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, JP Morgan y otras figuras, una medida que calificó como necesaria para “entender la red de poder que lo rodeaba”. También acusó a los demócratas de intentar “revivir un engaño” para distraer de la crisis del cierre del gobierno.

PUEDES VER: Estados Unidos anuncia operación 'Lanza del Sur' para acabar con el narcotráfico en América Latina

lr.pe

El mandatario reclamó que “los republicanos no deben distraerse de lo importante” y llamó “blandos e insensatos” a quienes apoyaron la iniciativa. Sus aliados admitieron que él ordenó responder a cualquier filtración con el argumento de que se trata de un “engaño” o “algo sin pruebas”.

Los documentos difundidos esta semana incluyeron referencias de Epstein a Trump. En uno de los correos, el millonario aseguró que el entonces mandatario “pasó horas con una de las víctimas”. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que se refería a Virginia Giuffre, quien falleció en abril. También señaló que Giuffre declaró ante un juez que nunca vio a Trump cometer delitos sexuales.

Los documentos mencionaron además contactos con Ghislaine Maxwell, trasladada recientemente a una prisión de mínima seguridad en Texas. Un confidente señaló que recibe un trato especial y que recibió ayuda para preparar una posible solicitud de indulto. La Casa Blanca rechazó comentar ese punto.

PUEDES VER: Hamás refuerza su poder en Gaza en medio del estancamiento del plan de paz promovido por Trump

lr.pe

El rol de los demócratas

El Partido Demócrata impulsó la difusión de los correos electrónicos de Epstein, un cambio es su postura de años atrás en los que calificó este debate como una “obsesión conspirativa” de la derecha. Legisladores demócratas difundieron los primeros mensajes, que antecedieron a la publicación de más de 20.000 documentos realizada por los republicanos.

La filtración reabrió interrogantes sobre los vínculos de Epstein con figuras de ambos partidos y con ejecutivos de instituciones financieras. Entre los nombres incluidos aparecieron exasesores de la Casa Blanca, académicos y representantes de bancos como JPMorgan, entidad que ya pagó acuerdos millonarios relacionados con el caso. La portavoz del banco afirmó: “Terminamos nuestra relación con él años antes de su arresto” y señaló que la institución desconocía información clave sobre sus actividades.

PUEDES VER: Johannes Kaiser: el líder libertario que sacude la derecha radical chilena a días de las elecciones presidenciales

lr.pe

La insistencia demócrata coincide con el anuncio del presidente de la Cámara, Mike Johnson, de programar una votación sobre la publicación total de los archivos. Legisladores republicanos estiman que entre 40 y 50 integrantes de su partido apoyarán la iniciativa. Aun así, la propuesta podría estancarse en el Senado o enfrentar un veto presidencial.

Los demócratas sostienen que el país necesita claridad sobre la red de poder Epstein y acusan a Trump de intentar frenar el escrutinio público. “Si no tiene nada que ocultar, debe permitir que se conozca todo”, afirmó una congresista demócrata durante el debate.

Notas relacionadas
Trump fue informado sobre opciones de operaciones militares en Venezuela mientras Maduro le pide la paz: "¡Yes, peace!"

Trump fue informado sobre opciones de operaciones militares en Venezuela mientras Maduro le pide la paz: "¡Yes, peace!"

LEER MÁS
La BBC pide disculpas a Trump por documental 'engañoso' sobre el asalto al Capitolio, pero se niega a pagar una compensación

La BBC pide disculpas a Trump por documental 'engañoso' sobre el asalto al Capitolio, pero se niega a pagar una compensación

LEER MÁS
Hamás refuerza su poder en Gaza en medio del estancamiento del plan de paz promovido por Trump

Hamás refuerza su poder en Gaza en medio del estancamiento del plan de paz promovido por Trump

LEER MÁS
Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán que conquistó Nueva York y marcó la derrota más humillante de Trump en su propia ciudad

Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán que conquistó Nueva York y marcó la derrota más humillante de Trump en su propia ciudad

LEER MÁS
China revoluciona la industria marítima al completar su primer viaje en “autopista polar” que lo conecta con Europa

China revoluciona la industria marítima al completar su primer viaje en “autopista polar” que lo conecta con Europa

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El país de América Latina con la mayor producción de oro: superó a Brasil y Perú con 130 toneladas

El país de América Latina con la mayor producción de oro: superó a Brasil y Perú con 130 toneladas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mávila Huertas confiesa por qué no se divorció de Roberto Reátegui pese a que una pareja anterior quería casarse con ella: "Nunca voy a poder dar ese paso"

Cierre del precio del dólar en Perú HOY, jueves 13 de noviembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

La BBC pide disculpas a Trump por documental 'engañoso' sobre el asalto al Capitolio, pero se niega a pagar una compensación

Mundo

La BBC pide disculpas a Trump por documental 'engañoso' sobre el asalto al Capitolio, pero se niega a pagar una compensación

¿Quién va ganando las Elecciones en Chile 2025, según las últimas encuestas?

Trágico accidente en Suecia: varios muertos y heridos tras choque en parada de autobús en Estocolmo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fuerza Popular prometió no gobernar en periodo de transición: hoy se muestra liderando fuerzas del orden

Marcha de la Generación Z EN VIVO este 14 de noviembre: paro nacional, puntos de concentración en Lima y últimas noticias

Periodista de La República fue reconocida por investigación sobre muertes de gestantes en Loreto

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025