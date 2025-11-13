HOYSuscripcion LR Focus

Enfrentamiento entre manifestantes indígenas y miembros de seguridad de la COP 30 en Brasil deja tres heridos

Integrantes de comunidades indígenas de Brasil intentaron ingresar a la conferencia de líderes de la cumbre climática COP 30, organizada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Comunidades de la Amazonía brasileña asistieron a la cumbre climática de la ONU. Intentaron ingresar al centro de conferencias.

Durante la organización de la COP 30 en Belém, miembros de comunidades indígenas de la Amazonía brasileña acudieron a la cumbre del clima para realizar sus demandas ante los líderes presentes. Su llegada desembocó en un enfrentamiento con los agentes de seguridad de la conferencia, que evitaron su ingreso.

El evento en cuestión es la 30.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP) y, este año, reúne a 43.000 personas. El objetivo de la cumbre es plantear medidas gubernamentales para enfrentar las consecuencias y causas del calentamiento global. Por este motivo, las comunidades indígenas han buscado visibilizar sus peticiones.

HARVEY COLCHADO EN VIVO Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Lula abre la COP30 en la Amazonía y llama a derrotar a los "negacionistas" del cambio climático ante ausencia de EE.UU.

Enfrentamientos en la COP 30 en Brasil deja dos heridos

El martes 11 de noviembre, decenas de miembros de comunidades indígenas irrumpieron en la sede de la COP 30 en Belém para exponer sus demandas, ya que se han visto perjudicados por los efectos del cambio climático. Su llegada terminó en empujones y enfrentamientos con el personal de seguridad de la cumbre de la ONU.

"Nuestra tierra no está en venta", decía una de las pancartas que llevó uno de los protestantes. Por un momento, los manifestantes lograron ingresar al local de la COP 30. Sin embargo, el cuerpo de seguridad expulsó a las personas, lo que causó heridas a dos agentes. Además, las autoridades comunicaron que aumentarían las medidas de protección para asegurar el establecimiento.

Los 2 destinos más populares de América Latina para visitar en 2026, según Booking.com: ninguno está en Perú

¿Qué demandan las comunidades indígenas en la COP 30 en Brasil

Miembros de las comunidades indígenas de Brasil asistieron a la conferencia para expresar su malestar por los efectos del cambio climático y el riesgo que generan las actividades extractivas en sus comunidades. Por ejemplo, Raoni Metuktire, líder del pueblo Kayapó, criticó los proyectos industriales en sus tierras.

Asimismo, el representante declaró que se deben tomar acciones para fortalecer la preservación de la Amazonía, donde viven cientos de pueblos originarios, así como la flora y fauna local. Agregó que en 2024, la región sufrió una sequía histórica e incendios de gran magnitud. Metuktire también expuso el incremento de enfermedades, como el dengue.

