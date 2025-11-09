HOYSuscripcion LR Focus

Petro arremete contra Donald Trump por ataques a lanchas en el Caribe y Pacífico: “No despierten al jaguar”

Además, el mandatario colombiano acusó a Trump de intentar aislarlo en la Cumbre Celac y resaltó el respaldo internacional a Palestina.

Gustavo Petro advierte a Donald Trump por ataques a embarcaciones. Foto: EFE
Gustavo Petro advierte a Donald Trump por ataques a embarcaciones. Foto: EFE

Gustavo Petro volvió a arremeter contra Donald Trump, esta vez por los recientes ataques de Estados Unidos a varias lanchas en el Caribe y el Pacífico que supuestamente transportaban droga. Uno de esos ataques dejó como saldo la muerte de un pescador colombiano, lo que provocó la indignación del presidente.

Durante su intervención en la III Cumbre Social de los Pueblos de América Latina y el Caribe, celebrada en Colombia, Petro advirtió que, como "dice la leyenda, el jaguar va a despertar si el águila dorada se atreve a atacar el cóndor". Yo le diría a (el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio), y a Trump, 'cuidado, están atravesando el Caribe de los libertadores, se están metiendo con la patria de Bolívar'", añadió.

Petro sobre los ataques de EE. UU. en el Caribe

El presidente colombiano afirmó además que, entre los más de 70 muertos registrados en estos recientes ataques de EE. UU., "no hay ni un solo narcotraficante", sino "gente pobre, obreros de un comercio ilícito que determina el mundo", y llamó a revivir la Gran Colombia para "unir el sueño bolivariano de nuevo y ser poderosos".

"¿Por qué no organizamos, a través de las bases de la sociedad, sin pedir permiso, los comités de la Constituyente entre los tres o cuatro países que formamos la Gran Colombia?", planteó Petro, que aseguró que esa unión "podría ser también la solución a los actuales problemas internos".

Petro contra Trump y Netanyahu

Asimismo, Petro volvió a acusar al gobierno de Donald Trump de haber presionado a los líderes europeos y latinoamericanos “para que no vinieran” a la IV Cumbre Celac-UE, que se celebrará en Santa Marta entre domingo y el lunes.

Durante su discurso en la Cumbre Social de los Pueblos de América Latina y el Caribe, Petro destacó además que, en la última Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada en Nueva York en septiembre, “dos personas se sintieron completamente solas: el señor Trump y (el primer ministro de Israel, Benjamín) Netanyahu”.

El mandatario, reconocido por su postura crítica frente a la ofensiva israelí en Gaza, reiteró que el respaldo internacional a Palestina “dejó en aislamiento a Trump y Netanyahu”. También sostuvo que, en la actualidad, “ha muerto la democracia”, pues lo que domina es “la crisis de un sistema productivo llamado capitalismo”.

“Esto que estamos viviendo en Gaza va a pasar en el sur”, advirtió, al señalar que las potencias “nos están mostrando su barbarie, su manera en adelante de actuar”.

