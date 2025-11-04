Gustavo Petro anuncia que prepara tratado de extradición con Emiratos Árabes Unidos para combatir narcotráfico

Gustavo Petro inició una gira por varios países de Medio Oriente, incluyendo Arabia Saudita, Egipto y Catar. | Foto: AFP

Gustavo Petro inició una gira por varios países de Medio Oriente, incluyendo Arabia Saudita, Egipto y Catar. | Foto: AFP

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó que prepara un tratado de extradición con Emiratos Árabes Unidos para combatir el tráfico de drogas, en medio de disputas con el gobierno de Donald Trump por el narcotráfico.

Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo, perdió su certificación como aliado antidrogas de Estados Unidos. Donald Trump acusó, sin aportar pruebas, a Gustavo Petro de líder del narcotráfico y le impuso sanciones económicas.

Petro afirma que ha incautado más cocaína que otros gobiernos

"Con las policías europeas y árabes empiezo a preparar un tratado de extradición con los Emiratos Árabes Unidos", indicó Gustavo Petro en la red X sin ahondar en detalles.

El mandatario asegura haber incautado más cocaína que ningún otro gobierno en la historia y busca estrechar lazos en Medio Oriente con una gira por Arabia Saudita, Egipto y Catar, desde donde anunció el venidero acuerdo con Emiratos.

"Hemos logrado éxitos que se cuentan por centenares de toneladas incautadas con rumbo a Europa en grandes contenedores y en grandes barcos", agregó, al tiempo que señaló a mafias albanesas, italianas y uruguayas como responsables del tráfico internacional.

Grandes capos están en Miami y Dubái, afirma Petro

Gustavo Petro ha reclamado que países consumidores como Estados Unidos no hacen esfuerzos para reducir la demanda. También asegura que los grandes capos están en Miami y en Dubái.

La medida se anuncia en tanto Estados Unidos despliega una operación militar antinarcóticos en el Caribe, que ha tensionado aún más las relaciones con Colombia y la vecina Venezuela.

Gustavo Petro rechaza la ofensiva marítima estadounidense en el Caribe y el Pacífico, que ataca embarcaciones que presuntamente transportan droga hacia el norte, y las califica como ejecuciones extrajudiciales.