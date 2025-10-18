HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Israel devuelve 15 cuerpos palestinos a Gaza como parte del acuerdo de paz mediado por Donald Trump

La devolución ocurre tras el regreso de un rehén israelí por parte de Hamás, en medio de un cese al fuego vigente desde el 10 de octubre.

Dolientes rodean el cuerpo de un palestino devuelto por Israel bajo el alto al fuego e intercambio de rehenes.
Dolientes rodean el cuerpo de un palestino devuelto por Israel bajo el alto al fuego e intercambio de rehenes. | Foto: AFP

El Ministerio de Salud de Gaza informó que Israel restituyó los cadáveres de 15 palestinos al territorio, gobernado por Hamás, lo que eleva a 135 el número total de cuerpos repatriados.

En virtud del acuerdo de alto el fuego promovido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Israel debe devolver los cadáveres de 15 palestinos por cada israelí fallecido que le entregue el movimiento islamista.

Esta nueva restitución se da luego de que el movimiento islamista Hamás devolviera a Israel, por intermediación de la Cruz Roja, el cuerpo de otro rehén israelí.

Tras dos años de guerra en la Franja de Gaza, las partes se comprometieron a un cese al fuego a partir del 10 de octubre, en el marco del cual Hamás debía liberar a los 20 rehenes que seguían con vida y también a los 28 ya fallecidos.

El grupo islamista liberó a tiempo a los secuestrados vivos, pero solo entregó los restos de 10 cautivos ante las dificultades para encontrar y extraer los cuerpos de las ruinas del territorio palestino.

