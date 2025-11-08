HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Zohran Mamdani habló de Maduro y dejó en claro su postura frente al régimen venezolano: “No comparto la lógica de poder"

Zohran Mamdani, nuevo alcalde de Nueva York, afirmó que su visión "socialista" es opuesta a la de Nicolás Maduro y defiende los procesos democráticos.

Zohran Mamdani se convirtió en el primer alcalde musulmán de Nueva York. Foto: Composición LR
Zohran Mamdani se convirtió en el primer alcalde musulmán de Nueva York. Foto: Composición LR

Zohran Mamdani, recientemente elegido alcalde de Nueva York, marcó distancia del régimen de Nicolás Maduro. El político de 34 años, identificado con la izquierda, expresó que su modelo de gobierno “no tiene nada que ver” con los sistemas autoritarios de América Latina.

Durante una entrevista con Univision, el nuevo mandatario declaró que cree “firmemente en los procesos democráticos y en el Estado de derecho”. Su elección como el primer alcalde musulmán y el más joven en un siglo reflejó un cambio en la política neoyorquina, donde su discurso progresista atrajo el voto de jóvenes y migrantes.

¿Qué dijo Mamdani sobre el régimen de Nicolás Maduro y cómo diferencia su socialismo del chavismo?

El dirigente demócrata socialista aseguró que su visión es “completamente opuesta” a la del mandatario venezolano. Rechazó la concentración del poder y las violaciones a las libertades fundamentales. “No comparto la lógica del poder concentrado ni las violaciones a las libertades fundamentales. El socialismo democrático se basa en la participación y la justicia social, no en la represión”, subrayó el alcalde.

Mamdani también se refirió a la crisis venezolana y señaló que la migración desde ese país responde a la “represión y el colapso económico provocados por el régimen de Maduro”. En ese sentido, destacó que su administración mantendrá a Nueva York como ciudad santuario para proteger a los migrantes sin importar su estatus legal. “Mi visión es completamente opuesta a regímenes autoritarios como el de Maduro. Creo firmemente en los procesos democráticos y en el Estado de derecho”, concluyó.

¿Qué medidas propone Mamdani para su gobierno en Nueva York y cómo planea financiarlas?

Su programa plantea políticas de izquierda económica dentro de los marcos institucionales. Entre sus principales propuestas se incluyen el congelamiento de los alquileres en apartamentos de renta estabilizada, el transporte público gratuito y el cuidado infantil universal.

El alcalde explicó que los recursos provendrán de un aumento de la tasa impositiva corporativa estatal para igualarla con la de Nueva Jersey, lo que permitiría recaudar unos US$5.000 millones. Además, propuso que el 1 % más rico de los neoyorquinos pague un 2 % adicional en impuestos sobre la renta, con el fin de financiar sus programas sociales.

