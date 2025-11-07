La ciudad de La Paz alista los últimos detalles para la posesión de Rodrigo Paz Pereira como nuevo presidente de Bolivia, prevista para este sábado 8 de noviembre en la Plaza Murillo. La ceremonia marcará el inicio de la gestión gubernamental 2025-2030, en la que Edman Lara asumirá la vicepresidencia.

De acuerdo con la canciller, Celinda Sosa, este jueves comenzaron a llegar delegaciones internacionales de diferentes países y organismos. Según explicó, arribaron representantes de la India, Bélgica, España, Panamá y Emiratos Árabes. Indicó además que el viernes se sumarán nuevas delegaciones, entre ellas la delegación de El Salvador enviada por Nayib Bukele y encabezada por el vicepresidente, Félix Ulloa, y la de la vicepresidenta de Costa Rica, Mary Munive Angermüller.

¿Qué países confirmaron su asistencia a la posesión de Rodrigo Paz como nuevo presidente de Bolivia?

De acuerdo con los reportes oficiales, se enviaron al menos 90 invitaciones y 52 delegaciones confirmaron su presencia en la ceremonia. Entre los jefes de Estado que asistirán se encuentran los presidentes Javier Milei, de Argentina; Gabriel Boric, de Chile; Daniel Noboa, de Ecuador; Santiago Peña, de Paraguay; y Yamandú Orsi, de Uruguay.

El Gobierno informó que Milei arribará a Santa Cruz este viernes y se trasladará a La Paz el sábado en la madrugada. Los demás mandatarios llegarán en las primeras horas del sábado. En total, se prevé la presencia de más de 30 delegaciones internacionales y varias comitivas especiales. El presidente de Uruguay, Orsi, confirmó que llegará el viernes y retornará a su país el sábado por la tarde.

Cabe señalar que el presidente electo, Rodrigo Paz Pereira, anunció que no invitará a los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro; de Cuba, Migue Diaz-Canel; y de Nicaragua, Daniel Ortega. Además el presidente colombiano, Gustavo Petro y el brasileño Lula da Silva no tendrían contemplado estar en la asunción de Paz, aunque enviarían delegaciones diplomáticas. Asimismo, el actual presidente de Bolivia, Luis Arce, determinó no asistir a la posesión de Rodrigo Paz. Explicó que considera innecesaria su presencia en el acto protocolar previsto para este sábado 8 de noviembre.

¿Qué medidas de seguridad implementó Bolivia para garantizar el desarrollo del acto de posesión en La Paz?

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó que la Policía Boliviana desplegará más de 1.800 efectivos en distintos puntos estratégicos de la ciudad. El plan de seguridad contempla cuatro anillos alrededor de la Plaza Murillo y de las calles adyacentes para resguardar a las autoridades nacionales y a las delegaciones internacionales que participarán en el acto.

El Ejército y la Policía concluyeron los ensayos para la transmisión de mando presidencial la mañana del jueves. Las prácticas comenzaron el domingo anterior e incluyeron la coordinación de ingreso del presidente electo, del vicepresidente electo, de las comitivas internacionales y de los equipos de seguridad y salud. También se realizaron pruebas en los aeropuertos donde llegarán los presidentes y las comisiones extranjeras.

Las vías en torno al kilómetro cero de la ciudad quedaron expeditas tras los ensayos, aunque las autoridades informaron que volverán a cerrarlas el sábado. El cierre se comunicará con anticipación a la población.