Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo
Mundo

¿A qué hora y dónde será la ceremonia de posesión de Rodrigo Paz Pereira como nuevo presidente de Bolivia en 2025?

El acto de posesión de Paz y Lara incluirá símbolos como la Biblia y el Crucifijo, además de bastones de mando elaborados por comunidades indígenas.

Tras los discursos oficiales, Rodrigo Paz y Edman Lara saldrán del edificio de la Asamblea para recorrer la plaza Murillo.
Tras los discursos oficiales, Rodrigo Paz y Edman Lara saldrán del edificio de la Asamblea para recorrer la plaza Murillo.

Bolivia vivirá este sábado 8 de noviembre de 2025 una jornada cargada de simbolismo con la toma de posesión de Rodrigo Paz Pereira como nuevo presidente y de Edman Lara como vicepresidente del Estado Plurinacional. El acto principal se desarrollará en la sede de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la plaza Murillo de La Paz, y comenzará a las 10.00 a. m. (9.00 a. m. en Perú).

Entre los invitados figuran presidentes latinoamericanos, representantes de organismos internacionales y delegaciones diplomáticas acreditadas en La Paz. La ceremonia será presidida por el mandatario saliente de la Asamblea Legislativa y transmitida por cadena nacional. Como parte de la tradición boliviana, el acto incluirá símbolos como la Biblia y el Crucifijo, además de los bastones de mando elaborados por comunidades indígenas del oriente y occidente del país, en reconocimiento a la autoridad de las nuevas figuras del Ejecutivo.

Acto de posesión del presidente Rodrigo Paz Pereira

Rodrigo Paz será escoltado por una comisión de senadores y diputados hasta el Hemiciclo de la Asamblea, donde prestará juramento ante la Biblia y el Crucifijo. Su esposa participará en el momento del juramento sosteniendo el primer símbolo, antes de que el vicepresidente le coloque la banda presidencial.

  • 9.30 a. m.: llegada de invitados y delegaciones internacionales.
  • 10.00 a. m.: inicio de la sesión de honor de la Asamblea Legislativa.
  • 10.10 a. m.: ingreso del vicepresidente electo y posterior juramento.
  • Luego, la comisión escolta al presidente electo, Rodrigo Paz.
  • Juramento solemne ante la Biblia y el Crucifijo.
  • Colocación de la banda presidencial por parte del vicepresidente.
  • Discurso inaugural de Rodrigo Paz como jefe de Estado.

Acto de posesión del vicepresidente Edman Lara

El vicepresidente electo, Edman Lara, será el primero en jurar ante la Asamblea Legislativa, en su calidad de presidente nato del Parlamento. Ingresará al recinto junto a su esposa e hijos, acompañado por una comisión de legisladores, y tras el juramento ocupará el sillón central de la testera.

  • 9.40 a. m.: llegada de Lara y su familia a la Asamblea.
  • Es recibido por una comisión de legisladores.
  • Jura como vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia.
  • Se sienta en el centro de la testera como presidente nato de la Asamblea Legislativa.
  • Dirige un discurso de diez minutos antes del mensaje del presidente.

Lo que sigue después de la juramentación de Paz y Lara

Tras los discursos oficiales, Rodrigo Paz y Edman Lara saldrán del edificio de la Asamblea para recorrer la plaza Murillo, donde saludarán al público que se congregará en las calles de La Paz. Posteriormente, se dirigirán a la Catedral Metropolitana para participar en la Ceremonia de la Concordia y la Unidad, en la que los pueblos indígenas del país entregarán a ambos mandatarios los bastones de mando, símbolo de autoridad y legitimidad popular.

La jornada continuará en el Palacio de Gobierno, donde el presidente y el vicepresidente saludarán a la multitud desde el balcón presidencial, mientras en el otro balcón se ubicarán los invitados internacionales. Los actos protocolares cerrarán con un almuerzo oficial en honor a las nuevas autoridades, seguido de un acto popular por la tarde y, finalmente, la posesión del gabinete de ministros en horas de la noche, con lo que culminará la jornada de investidura.

