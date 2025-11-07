HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Nuevo ataque de EE.UU. contra presunta narcolancha deja 3 muertos frente a costas de Venezuela y saldo total sube a 70

"Una embarcación operada por una Organización Terrorista Designada", así lo llamó el secretario del Pentágono, Pete Hegseth, al publicar imágenes del ataque.

El total de muertos desde el inicio de la ofensiva estadounidense en el mar Caribe aumentó a al menos 70.
El total de muertos desde el inicio de la ofensiva estadounidense en el mar Caribe aumentó a al menos 70. | Composición LR

Un nuevo ataque de las fuerzas estadounidenses en el mar Caribe alcanzó una lancha presuntamente dedicada al narcotráfico y mató a tres personas, según Pete Hegseth. El secretario del Pentágono publicó imágenes aéreas del ataque en X y afirmó que estaba dirigida a "una embarcación operada por una Organización Terrorista Designada". "Tres narcoterroristas masculinos -que estaban a bordo de la embarcación- murieron", añadió sin mayores detalles.

Con esta acción entre aguas internacionales, el saldo de la campaña norteamericana contra estas embarcaciones asciende ya a al menos 70 muertos desde su inicio en septiembre. El comienzo de la ofensiva estadounidense fue como un operativo antinarcóticos contra "narcolanchas" que surcaban el Caribe y el Pacífico oriental, pero ha escalado considerablemente. Algunos expertos advirtieron que equivalen a "ejecuciones extrajudiciales", incluso si apuntan a traficantes conocidos.

Se eleva más la presión de EE.UU. sobre Venezuela

Paralelamente a estos ataques marítimos, Washington continúa elevando su presión diplomática, económica y militar sobre Venezuela y su régimen. Nicolás Maduro fue señalado por la administración norteamericana como “uno de los mayores narcotraficantes del mundo”, mientras que el gobierno de EE.UU. ofreció hasta 50 millones de dólares por información que conduzca a su arresto.

Además, la presencia militar estadounidense en la región se ha reforzado: se desplegaron barcos, aviones furtivos F-35 en Puerto Rico, y se realizaron sobrevuelos frente a la costa venezolana. Sin contar que se habla de posibles invasiones por tierra. Estas maniobras, combinadas con los ataques marítimos, aumentaron las tensiones y son vistas por muchos observadores como parte de una estrategia de presión al régimen chavista para aislarlo o forzar su debilitamiento.

El "conflicto armado", según la administración Trump

La administración del presidente Donald Trump ha declarado que Estados Unidos se encuentra involucrado en un "conflicto armado" contra los carteles de la droga de América Latina, en particular justificando los ataques en alta mar. Bajo esta narrativa, los narcotraficantes son tratados como "combatientes ilícitos" o "unlawful combatants", y las lanchas atacadas como objetivos en una guerra contra la amenaza al país.

Este enfoque permite al gobierno argumentar que las acciones militares letales están amparadas por el derecho de los conflictos armados, no solo por leyes de interdicción policial. Sin embargo, expertos legales y organismos internacionales cuestionaron esta interpretación, ya que consideran que las víctimas podrían ser civiles o que las operaciones carecen de un fundamento claro de autodefensa o jurisdicción reconocida.

