Nicolás Maduro dice ser más famoso que Taylor Swift y Bad Bunny por atención mediática en EE.UU.

"Soy más famoso que Taylor Swift en Estados Unidos ahorita", bromeó el dictador venezolano. | Foto: AFP

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo ser más famoso que artistas como Taylor Swift o Bad Bunny, debido a la cobertura mediática que recibe en Estados Unidos por el despliegue militar en el Caribe que, según él, busca derrocarlo.

Desde hace algunos meses, Washington ha desplegado buques de guerra, aviones caza y miles de soldados en el Caribe, frente a las costas de Venezuela, para atacar lanchas del narcotráfico que transportan drogas hacia Estados Unidos.

Soy más famoso que Taylor Swift, Karol G y Bad Bunny, bromea Maduro

Al menos 67 personas han muerto en los bombardeos contra supuestas narcolanchas en el Caribe, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusa a Nicolás Maduro de liderar un cartel de drogas.

"Yo me asombro de ver mi foto y mi imagen en Fox News y CNN y digo 'coño, hasta dónde llegaste, Nico'", dijo el gobernante venezolano en un acto de su partido socialista (PSUV) transmitido por la televisión estatal.

"Uno no deja de sorprenderse, y digo: 'Coño soy famoso'. Soy más famoso que Taylor Swift en Estados Unidos ahorita, que Karol G. Soy más famoso que Bad Bunny. Tengo ganas de grabar un disco inclusive", añadió Nicolás Maduro entre risas.

Los días de Maduro en el poder están contados, advierte Trump

En la actualidad, la justicia estadounidense ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro.

Hace algunos días, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los días de Nicolás Maduro en el poder estaban contados, pese a desestimar una posible guerra con Venezuela.

"¿Qué temen de mí? ¡Si no soy yo, es un pueblo de pie, de batalla, bolivariano y chavista, dueño de su destino, que no será humillado jamás", exclamó el mandatario venezolano que lleva más de 12 años en el poder.