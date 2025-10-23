El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que Venezuela con más de 5.000 misiles antiaéreos rusos del modelo Igla-S, a los que calificó como "una de las armas más poderosas que hay". Según explicó, estos equipos están destinados a proteger la seguridad y la calma del pueblo venezolano.

"Cualquier fuerza militar del mundo sabe el poder de los Igla-S y Venezuela tiene nada más y nada menos que 5.000 Igla-S en los puestos claves de la defensa antiaérea, para garantizar la paz, la estabilidad y la tranquilidad de nuestro pueblo. Más de 5.000, (...) el que entendió, entendió", afirmó durante un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Tensiones en el Caribe por despliegue militar de EE.UU.

Nicolás Maduro realizó estas declaraciones en medio de un creciente aumento del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, que el gobierno venezolano percibe como una amenaza dirigida a provocar un “cambio de régimen”. Por su parte, Washington justifica su presencia en la zona como parte de operaciones para combatir el presunto narcotráfico, algo que Caracas rechaza.

Asimismo, el mandatario afirmó que Venezuela cuenta con “equipos de simulación” que garantizan la precisión de miles de operadores de los misiles Igla-S. Según Maduro, estos sistemas están distribuidos "hasta en la última montaña, hasta en el último pueblo y hasta en la última ciudad (...) del territorio" de Venezuela, que, consideró, "tiene que ser una patria inexpugnable".

EE.UU. realizaría ataques contra el narcotráfico vía terrestre

Este miércoles 22 de octubre, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que, en caso decida trasladar sus operaciones contra el narcotráfico a la vía terrestre, informará al Congreso, ya que lo considera un asunto de “seguridad nacional”, tras la destrucción de un nuevo bote en el Pacífico.

El Pentágono comunicó al Congreso durante el último mes que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado” con los cárteles de droga de la región, incluyendo dos organizaciones venezolanas vinculadas al entorno de Maduro. La Administración Trump califica a estos presuntos traficantes como “combatientes ilegales”.

Por otra parte, tanto Nicolás Maduro como su segundo al mando, Diosdado Cabello, enfrentan acusaciones por narcotráfico en el Distrito Sur de Nueva York. Ambos cuentan con recompensas millonarias por su captura y mantienen vínculos con los grupos señalados como terroristas: el Cártel de los Soles y el Tren de Aragua.

Trump habría autorizado eliminar a Nicolás Maduro de Venezuela

Según un artículo de 'The Washington Post', la administración de Trump habría ordenado "eliminar" a Nicolás Maduro del poder. Esta decisión forma parte de la estrategia de Estados Unidos contra el narcotráfico en el Caribe, con un enfoque particular en el Cártel de los Soles.

Fuentes cercanas al Pentágono y a la Casa Blanca indicaron al medio estadounidense que, tras declarar al cártel venezolano como una organización criminal, la acción contra Maduro se considera una extensión de las operaciones destinadas a desarticular la red de drogas y cortar sus fuentes de financiamiento.

Desde la administración, se asegura que interrumpir las rutas de tráfico de los grupos criminales es una prioridad en la agenda internacional. Esto incluye maniobras militares, vigilancia aérea y operaciones encubiertas, con el objetivo de reducir el poder del cártel y, en última instancia, remover a Maduro si persiste en su liderazgo dentro de la organización criminal.