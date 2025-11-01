HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿A qué hora empieza el último recorrido del Señor de los Milagros?
¿A qué hora empieza el último recorrido del Señor de los Milagros?     ¿A qué hora empieza el último recorrido del Señor de los Milagros?     ¿A qué hora empieza el último recorrido del Señor de los Milagros?     
Mundo

Maduro insiste en que presencia militar de Estados Unidos cerca de Venezuela busca un cambio de régimen

Maduro calificó de "mentirosa" la narrativa de Washington sobre el narcotráfico en Venezuela, y afirmó que el 94 % de los venezolanos rechaza cualquier intervención militar extranjera.

Maduro aseguró que presencia militar de EE.UU. cerca de Venezuela busca un cambio de régimen.
Maduro aseguró que presencia militar de EE.UU. cerca de Venezuela busca un cambio de régimen. | AFP

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, aseguró que las acciones militares de Estados Unidos cerca de las costas de Venezuela tienen el propósito de impulsar un cambio de régimen y apropiarse de los recursos petroleros del país.

"La verdad es que Venezuela es inocente, y todo lo que se está haciendo contra mi país es para justificar una guerra, un cambio de régimen y robarnos la inmensa riqueza petrolera, que es la principal reserva petrolera y la cuarta reserva de gas del mundo", declaró el mandatario, al advertir sobre las intenciones que, según su opinión, persigue la administración de Trump.

TE RECOMENDAMOS

PLANCHAS, MÁS CANDIDATOS Y DESDE LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El mandatario también afirmó que si país no contara con millones de hectáreas fértiles, recursos hídricos, una biodiversidad única "y no estuviera donde estamos en el norte de Sudamérica, Washington no estaría interesado en ella".

PUEDES VER: Maduro desacredita la existencia de la 'Generación Z' y asegura que son "un invento de la guerra psicológica occidental"

lr.pe

"EE.UU. tiene una narrativa mentirosa", afirma Maduro

El mandatario venezolano señaló a Estados Unidos de imponer una narrativa "extravagante" para justificar una posible agresión contra su país. "Es una narrativa mentirosa y además calumniosa, con la dignidad de un pueblo decente, trabajador”, declaró Maduro, en respuesta a las acusaciones de Washington que vinculan a su Gobierno con el narcotráfico.

También afirmó que Estados Unidos busca crear “una nueva guerra eterna” y aseguró que la gran mayoría de los venezolanos rechaza cualquier tipo de intervención extranjera. "El 94 % del pueblo de Venezuela está en contra de la amenaza militar de EE.UU., está en contra de quienes llaman a invasión", enfatizó.

PUEDES VER: Maduro amenaza a opositores con quitarles la nacionalidad venezolana si apoyan una invasión extranjera

lr.pe

Trump niega posible ataque de Estados Unidos contra Venezuela

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, descartó cualquier plan de ataque militar contra Venezuela, luego de que surgieran versiones sobre una posible ofensiva en el Caribe con el fin de derrocar el régimen de Maduro. Consultado por periodistas a bordo del Air Force One, el mandatario respondió brevemente “No”, negando así el posible despliegue de fuerzas estadounidenses en la región.

Según reportes de The Wall Street Journal, Trump estaría evaluando una operación aérea enfocada en varios puntos estratégicos dentro de Venezuela. De acuerdo con fuentes consultadas por el medio, estos lugares se encuentran en una “intersección crítica” donde confluyen sectores de las Fuerzas Armadas venezolanas con presuntas redes de narcotráfico.

PUEDES VER: Trump promete que en caso de una guerra haría de todo para defender a Estados Unidos: "Lo vamos a ganar”

lr.pe

ONU descarta que Venezuela envíe droga a Estados Unidos

De acuerdo con informes de organismos internacionales, como las Naciones Unidas, no existen pruebas de que en Venezuela se produzcan o trafiquen drogas con destino a Estados Unidos. "Que Venezuela envía ese veneno para allá es mentira. No hay una hectárea de hoja de coca en Venezuela, no hay laboratorios, y cuando los encontramos, los volamos", aseguró Nicolás Maduro.

Un informe de la ONU señala que el 87 % de los estupefacientes que llegan a Estados Unidos lo hacen por la ruta del Pacífico, principalmente desde Colombia y Ecuador, mientras que otro 8 % cruza por la región de La Guajira colombiana. El 'Informe Europeo sobre las Drogas 2025: Tendencias y Avances' llega a conclusiones muy similares, reforzando la versión de que Venezuela no forma parte de las principales rutas del narcotráfico hacia el norte.

Notas relacionadas
Venezuela pide retirar la nacionalidad al opositor Yon Goicoechea por llamar a una invasión extranjera

Venezuela pide retirar la nacionalidad al opositor Yon Goicoechea por llamar a una invasión extranjera

LEER MÁS
Maduro desacredita la existencia de la 'Generación Z' y asegura que son "un invento de la guerra psicológica occidental"

Maduro desacredita la existencia de la 'Generación Z' y asegura que son "un invento de la guerra psicológica occidental"

LEER MÁS
Maduro amenaza a opositores con quitarles la nacionalidad venezolana si apoyan una invasión extranjera

Maduro amenaza a opositores con quitarles la nacionalidad venezolana si apoyan una invasión extranjera

LEER MÁS
Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Los 4 países de América Latina con una de las mayores reservas de agua de la Tierra: profundidad supera los 1.500 metros

Los 4 países de América Latina con una de las mayores reservas de agua de la Tierra: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS
China supera a Estados Unidos y Rusia y pone en marcha un proyecto acuático único en el mundo alimentado por energía eólica

China supera a Estados Unidos y Rusia y pone en marcha un proyecto acuático único en el mundo alimentado por energía eólica

LEER MÁS
Este país de América Latina sigue dominando la producción de paltas en el mundo en 2025: Perú y Chile buscan superarlo

Este país de América Latina sigue dominando la producción de paltas en el mundo en 2025: Perú y Chile buscan superarlo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Mundo

El país de América Latina que reforzó su transporte ferroviario con la llegada de 5 nuevos trenes desde China

Reino Unido: los británicos celebran el fin del "príncipe Andrés", símbolo de escándalo y vergüenza

Donald Trump niega posible ataque de Estados Unidos contra Venezuela tras versiones de medios estadounidenses

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025