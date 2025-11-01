Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, aseguró que las acciones militares de Estados Unidos cerca de las costas de Venezuela tienen el propósito de impulsar un cambio de régimen y apropiarse de los recursos petroleros del país.

"La verdad es que Venezuela es inocente, y todo lo que se está haciendo contra mi país es para justificar una guerra, un cambio de régimen y robarnos la inmensa riqueza petrolera, que es la principal reserva petrolera y la cuarta reserva de gas del mundo", declaró el mandatario, al advertir sobre las intenciones que, según su opinión, persigue la administración de Trump.

TE RECOMENDAMOS PLANCHAS, MÁS CANDIDATOS Y DESDE LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El mandatario también afirmó que si país no contara con millones de hectáreas fértiles, recursos hídricos, una biodiversidad única "y no estuviera donde estamos en el norte de Sudamérica, Washington no estaría interesado en ella".

"EE.UU. tiene una narrativa mentirosa", afirma Maduro

El mandatario venezolano señaló a Estados Unidos de imponer una narrativa "extravagante" para justificar una posible agresión contra su país. "Es una narrativa mentirosa y además calumniosa, con la dignidad de un pueblo decente, trabajador”, declaró Maduro, en respuesta a las acusaciones de Washington que vinculan a su Gobierno con el narcotráfico.

También afirmó que Estados Unidos busca crear “una nueva guerra eterna” y aseguró que la gran mayoría de los venezolanos rechaza cualquier tipo de intervención extranjera. "El 94 % del pueblo de Venezuela está en contra de la amenaza militar de EE.UU., está en contra de quienes llaman a invasión", enfatizó.

PUEDES VER: Maduro amenaza a opositores con quitarles la nacionalidad venezolana si apoyan una invasión extranjera

Trump niega posible ataque de Estados Unidos contra Venezuela

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, descartó cualquier plan de ataque militar contra Venezuela, luego de que surgieran versiones sobre una posible ofensiva en el Caribe con el fin de derrocar el régimen de Maduro. Consultado por periodistas a bordo del Air Force One, el mandatario respondió brevemente “No”, negando así el posible despliegue de fuerzas estadounidenses en la región.

Según reportes de The Wall Street Journal, Trump estaría evaluando una operación aérea enfocada en varios puntos estratégicos dentro de Venezuela. De acuerdo con fuentes consultadas por el medio, estos lugares se encuentran en una “intersección crítica” donde confluyen sectores de las Fuerzas Armadas venezolanas con presuntas redes de narcotráfico.

ONU descarta que Venezuela envíe droga a Estados Unidos

De acuerdo con informes de organismos internacionales, como las Naciones Unidas, no existen pruebas de que en Venezuela se produzcan o trafiquen drogas con destino a Estados Unidos. "Que Venezuela envía ese veneno para allá es mentira. No hay una hectárea de hoja de coca en Venezuela, no hay laboratorios, y cuando los encontramos, los volamos", aseguró Nicolás Maduro.

Un informe de la ONU señala que el 87 % de los estupefacientes que llegan a Estados Unidos lo hacen por la ruta del Pacífico, principalmente desde Colombia y Ecuador, mientras que otro 8 % cruza por la región de La Guajira colombiana. El 'Informe Europeo sobre las Drogas 2025: Tendencias y Avances' llega a conclusiones muy similares, reforzando la versión de que Venezuela no forma parte de las principales rutas del narcotráfico hacia el norte.