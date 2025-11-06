Trump revela que Putin lo invitó a resolver el conflicto con Ucrania a través de una solución negociada

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que su homólogo ruso, Vladímir Putin, le invitó a intervenir para poner fin a la guerra con Ucrania a través de una presión sobre Kiev con el objetivo de alcanzar una solución negociado. Según indicó, Moscú ha intentado sin éxito resolver el conflicto durante la última década.

"El presidente Putin, hablé con él hace dos semanas y me dijo: 'Llevamos diez años intentando resolver esa guerra. No lo hemos conseguido. Tienes que resolverla'", comentó Trump durante su participación en el America Business Forum realizado en la ciudad de Miami.

TE RECOMENDAMOS BETSSY CHÁVEZ ASILADA Y NOTICIAS POLICIALES DE POLÍTICOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Donald Trump firma orden que reduce aranceles a China tras acuerdo con Xi Jinping para frenar tráfico de fentanilo

Putin asegura haber resuelto varios conflictos internacionales

Donald Trump realizó estas afirmaciones sobre Putin en un contexto marcado por tensiones globales, en el que destacó que, desde su llegada a la Casa Blanca en enero, logró resolver varios conflictos internacionales por cuenta propia. “Algunas de esas situaciones las solucioné en apenas una hora, sin la intervención de Naciones Unidas”, aseguró el mandatario.

Durante su campaña presidencial, el republicano repitió en diversas ocasiones que sería capaz de poner fin a la guerra en Ucrania en las primeras 24 horas de su gobierno. Sin embargo, tiempo después aclaró que aquella declaración había sido hecha en tono sarcástico y reconoció que el conflicto es mucho más complejo de lo que muchos creen.

Zelenski instó a Trump a pactar acuerdo de paz en Ucrania

A mediados de octubre, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, realizó una llamada telefónica con Trump en el que lo felicitó por su éxito en el acuerdo de paz sobre Oriente Medio, y sugirió que una acción similar podría aplicarse para frenar la guerra con Moscú. "Si se puede detener una guerra en una región, sin duda también se pueden detener otras guerras, incluida la de Rusia", afirmó.

En la conversación, Zelenski también informó al mandatario estadounidense sobre los ataques rusos a la infraestructura energética de Ucrania y agradeció la disposición de apoyarlo. Ambos discutieron "buenas opciones e ideas sólidas sobre cómo fortalecer a Ucrania", según las declaraciones del ucraniano en X.

La guerra entre Ucrania y Rusia continúa siendo devastadora para el país europeo tras más de 1.300 días desde su inicio. A pesar de los esfuerzos diplomáticos y militares ucranianos, los rusos siguen atacando con misiles y drones, lo que ha provocado cortes masivos de electricidad y calefacción, especialmente en los meses más fríos del año.

Rusia advierte a países de la UE que apoyan a Ucrania

El vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, advirtió a los países de la Unión Europea que deberán estar listos para afrontar consecuencias económicas más duras si deciden mantener su apoyo a Ucrania en el conflicto en los mismos términos. "Tendrán que desembolsar cada vez más dinero durante más tiempo y de forma más intensa", señaló.

Peskov sostuvo que, al decidir respaldar a un gobierno como el de Kiev, los países europeos se están comprometiendo a ayudarlos durante mucho tiempo. "El régimen de Kiev sabe cómo mendigar dinero de todo el mundo, cómo gastarlo de forma que no quede rastro después, y creo que continuarán con esta práctica ciertamente no por uno, dos o tres años", indicó.