Donald Trump descarta postularse a la vicepresidencia en 2028 para permanecer en la Casa Blanca

Antiguo asesor de Donald Trump asegura que existe un plan para mantenerlo en la Casa Blanca. | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó la posibilidad de ser candidato a la vicepresidencia en las elecciones del 2028, una medida sugerida por algunos de sus partidarios para eludir los límites de mandato y permanecer en la Casa Blanca.

En la actualidad, la Constitución de Estados Unidos limita a dos mandatos la presidencia en el país. No obstante, algunos simpatizantes de Donald Trump han sugerido eludir la norma volviéndose vicepresidente y luego volver a ocupar el puesto vacante.

"No estaría bien", asegura Donald Trump

Cuando un grupo de periodistas le planteó la pregunta, el presidente estadounidense respondió que "se le permitiría hacerlo" en las elecciones presidenciales de 2028, aunque descartó por completo esa posibilidad.

"No lo haría. Creo que es demasiado ingenioso. No estaría bien", indicó Donald Trump a bordo del avión presidencial.

Sin embargo, el político republicano de 79 años confirmó que, a menudo, muchos de sus seguidores le piden gobernar más allá de su actual mandato, pese a la restricción constitucional.

De hecho, recientemente, el mandatario norteamericano ha mostrado gorras rojas con el lema "Trump 2028" en un escritorio del despacho oval.

Afirman que hay un plan para mantenerlo en la Casa Blanca

Las declaraciones de Donald Trump se producen después de que Steve Bannon, su antiguo asesor y uno de los ideólogos clave de su movimiento "Make America Great Again" (MAGA), dijera que hay un plan para mantenerlo en la Casa Blanca.

"Va a conseguir un tercer mandato. Donald Trump va a ser presidente en 2028. Y la gente debería acostumbrarse a ello", declaró Bannon a The Economist.