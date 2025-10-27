HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Mundo

Donald Trump descarta postularse a la vicepresidencia en 2028 para permanecer en la Casa Blanca

No obstante, Donald Trump reconoció que muchos de sus seguidores le han pedido que continúe en el poder más allá de su actual mandato, aunque la Constitución lo prohíbe.

Antiguo asesor de Donald Trump asegura que existe un plan para mantenerlo en la Casa Blanca.
Antiguo asesor de Donald Trump asegura que existe un plan para mantenerlo en la Casa Blanca. | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó la posibilidad de ser candidato a la vicepresidencia en las elecciones del 2028, una medida sugerida por algunos de sus partidarios para eludir los límites de mandato y permanecer en la Casa Blanca.

En la actualidad, la Constitución de Estados Unidos limita a dos mandatos la presidencia en el país. No obstante, algunos simpatizantes de Donald Trump han sugerido eludir la norma volviéndose vicepresidente y luego volver a ocupar el puesto vacante.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Donald Trump advierte a Israel que perderá el apoyo de Estados Unidos si decide anexar Cisjordania

lr.pe

"No estaría bien", asegura Donald Trump

Cuando un grupo de periodistas le planteó la pregunta, el presidente estadounidense respondió que "se le permitiría hacerlo" en las elecciones presidenciales de 2028, aunque descartó por completo esa posibilidad.

"No lo haría. Creo que es demasiado ingenioso. No estaría bien", indicó Donald Trump a bordo del avión presidencial.

Sin embargo, el político republicano de 79 años confirmó que, a menudo, muchos de sus seguidores le piden gobernar más allá de su actual mandato, pese a la restricción constitucional.

De hecho, recientemente, el mandatario norteamericano ha mostrado gorras rojas con el lema "Trump 2028" en un escritorio del despacho oval.

PUEDES VER: Donald Trump rompe de inmediato negociaciones comerciales con Canadá por una polémica campaña publicitaria

lr.pe

Afirman que hay un plan para mantenerlo en la Casa Blanca

Las declaraciones de Donald Trump se producen después de que Steve Bannon, su antiguo asesor y uno de los ideólogos clave de su movimiento "Make America Great Again" (MAGA), dijera que hay un plan para mantenerlo en la Casa Blanca.

"Va a conseguir un tercer mandato. Donald Trump va a ser presidente en 2028. Y la gente debería acostumbrarse a ello", declaró Bannon a The Economist.

Notas relacionadas
Lula anuncia negociaciones “inmediatas” tras reunión con Donald Trump sobre aranceles de EE. UU. a Brasil

Lula anuncia negociaciones “inmediatas” tras reunión con Donald Trump sobre aranceles de EE. UU. a Brasil

LEER MÁS
Primera ministra de Japón habló con Donald Trump para estrechar relaciones: "Es una encantadora y divertida persona"

Primera ministra de Japón habló con Donald Trump para estrechar relaciones: "Es una encantadora y divertida persona"

LEER MÁS
Donald Trump advierte a Israel que perderá el apoyo de Estados Unidos si decide anexar Cisjordania

Donald Trump advierte a Israel que perderá el apoyo de Estados Unidos si decide anexar Cisjordania

LEER MÁS
Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Los 4 países de América Latina con una de las mayores reservas de agua de la Tierra: profundidad supera los 1.500 metros

Los 4 países de América Latina con una de las mayores reservas de agua de la Tierra: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS
China supera a Estados Unidos y Rusia y pone en marcha un proyecto acuático único en el mundo alimentado por energía eólica

China supera a Estados Unidos y Rusia y pone en marcha un proyecto acuático único en el mundo alimentado por energía eólica

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven mujer es asesinada camino a su trabajo en pleno estado de emergencia en el Callao

¿Por qué en Halloween los niños piden caramelos y dulces en las casas?

Paulo Autuori responde fuerte sobre si la 'cancha está inclinada' en el Torneo Clausura: "No soy hombre de justificaciones"

Mundo

Lula confía en que reunión con Trump eliminará los aranceles de Estados Unidos a Brasil: “Demostraremos que fue un error”

Donald Trump rompe de inmediato negociaciones comerciales con Canadá por una polémica campaña publicitaria

Papa León XIV reautoriza la misa tradicional en latín en San Pedro para apaciguar a conservadores

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025