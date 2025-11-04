HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

La ONU advierte que el planeta va camino a un devastador calentamiento de 2,5° mientras aumentan los gases de efecto invernadero

Las Naciones Unidas indica que los esfuerzos son insuficientes para frenar las emisiones. Superar los 1,5 °C es inevitable, lo que podría tener consecuencias catastróficas a nivel global.

Las economías ricas del G20 representaron tres cuartas partes de las emisiones globales. Foto: BBVA
Las economías ricas del G20 representaron tres cuartas partes de las emisiones globales. Foto: BBVA

El Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente (PNUMA) de la ONU, alertó que los actuales compromisos climáticos de los países solo limitarían el calentamiento global a entre 2,3 y 2,5 °C para 2100, una cifra insuficiente para evitar los graves efectos del cambio climático.

Las emisiones de gases de efecto invernadero alcanzaron un nuevo récord en 2024, con un incremento del 2,3% respecto al año anterior, impulsado principalmente por India, China, Rusia e Indonesia, informó este martes el PNUMA en su informe anual sobre la brecha de emisiones. Según el organismo, el crecimiento de las emanaciones fue “alto” en comparación con los últimos años y similar al de la década de 2000.

Compromisos insuficientes ante el calentamiento global

La ONU señala que los compromisos actuales siguen lejos del objetivo fijado por el Acuerdo de París, que busca limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C respecto de los niveles preindustriales. Los científicos coinciden en que superar este incremento tendrá consecuencias catastróficas y que hay que hacer todo lo posible para evitarlo.

Sin embargo, pese a las promesas de los gobiernos, los esfuerzos globales continúan siendo insuficientes para frenar el aumento de las emisiones y cerrar la brecha necesaria para alcanzar las metas climáticas internacionales.

ONU admite que el aumento de temperatura es inevitable

El PNUMA indica que el mundo superará en los próximos años ese umbral de 1,5 °C en la línea del récord de emisiones de 2024. Este dato llega pocos días antes de la cumbre climática COP30, que se celebrará en la ciudad brasileña de Belém entre el 10 y el 21 de noviembre. Ya que superar el umbral se considera inevitable, la atención ahora se centra en como limitar las temperaturas a niveles menos arriesgados.

"Nuestra misión es sencilla, pero no fácil: hacer que cualquier superación sea lo más pequeña y breve posible", declaró el martes el secretario general de la ONU, António Guterres, durante la presentación del informe.

Las consecuencias del calentamiento global

Las consecuencias serían desastrosas para los países más expuestos al aumento del nivel del mar y a los fenómenos meteorológicos extremos. Los expertos tienen pruebas sólidas de que un calentamiento superior a 1,5 °C aumenta la intensidad de los huracanes, de las inundaciones y de otros desastres naturales.

Con 1,4 °C por encima de los niveles preindustriales, la Tierra ya está demasiado caliente para que sobrevivan la mayoría de los arrecifes de coral tropicales. Además, las capas de hielo y la selva amazónica podrían sufrir cambios graves y duraderos, con consecuencias para todo el planeta.

Según el Acuerdo de París, cada ronda de compromisos climáticos debe ser más ambiciosa que la anterior para mantener el calentamiento a largo plazo "muy por debajo" de los 2 °C y lo más cerca posible de 1,5 °C. A pesar de estar obligados a hacerlo, solo un tercio de los países anunciaron un objetivo de reducción de emisiones para 2035 antes del 30 de septiembre, indicó el PNUMA.

