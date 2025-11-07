Donald Trump se muestra dispuesto a levantar sanciones contra Irán tras pedido de Teherán

Declaraciones de Donald Trump se realizaron durante una cena con líderes de Asia Central. | Foto: AFP

Declaraciones de Donald Trump se realizaron durante una cena con líderes de Asia Central. | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que, a pedido de Irán, "está abierto a considerar" el levantamiento de las sanciones impuestas por su programa nuclear y las tensiones derivadas del reciente enfrentamiento con Israel.

"Irán ha estado preguntando si las sanciones pueden levantarse. Teherán tiene sanciones muy severas de Estados Unidos", manifestó Donald Trump en una cena con líderes de Asia Central.

TE RECOMENDAMOS CASO TRVKO, DESDE EL CONGRESO Y LA TELENOVELA DE JERÍ | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"Veremos qué sucede", afirma Donald Trump

"Estoy abierto a escucharlos, y veremos qué sucede, pero estaría abierto a considerarlo", añadió el mandatario estadounidense.

Países occidentales, entre ellos Estados Unidos, han acusado al gobierno del presidente Masoud Pezeshkian de intentar desarrollar armas nucleares. Irán, por su parte, rechaza las acusaciones y sostiene que su programa tiene fines exclusivamente civiles.

Durante muchos años, Teherán ha estado tambaleándose bajo sanciones internacionales, en especial tras el retiro de Estados Unidos, en 2018, de un acuerdo nuclear internacional.

A mediados de junio, Israel lanzó un bombardeo sin precedentes contra Irán, desencadenando una guerra que llevó a una intervención estadounidense con ataques a instalaciones nucleares iraníes.

La guerra de 12 días con Israel descarriló los diálogos sobre el programa nuclear que habían iniciado entre Teherán y Washington en abril.

Donald Trump dijo que Irán había sido una vez el "matón de Oriente Medio", pero que ya no tenía la "posibilidad de tener armas nucleares".

Estados Unidos ha impuesto numerosas sanciones militares y económicas a la república islámica desde 1979, entre ellas un embargo que prohíbe casi cualquier intercambio comercial con Irán.