Mundo

Filipinas registra al menos 140 muertos y 127 desaparecidos tras el devastador paso del tifón Kalmaegi

El país asiático fue azotado por devastadoras inundaciones ocasionadas por el Kalmaegi, considerado el ciclón más mortífero del mundo en lo que va del año.

Filipinas sufrio las consecuencias del paso del tifón Kalmaegi.
Filipinas sufrio las consecuencias del paso del tifón Kalmaegi.

El tifón Kalmaegi, considerado el más mortífero registrado en el planeta en 2025, ha dejado al menos 140 muertos y más de 127 desaparecidos en Filipinas, debido a las inundaciones devastadoras que afectaron el centro del país, según cifras oficiales divulgadas este jueves por EM-DAT, base de datos especializada en desastres masivos.

El presidente filipino, Ferdinand Marcos, declaró el 'estado de calamidad nacional', medida que autoriza al Gobierno a liberar fondos para ayuda humanitaria e imponer límites a los precios de los productos de primera necesidad.

Un fenómeno que ocurre cada 20 años

Benison Estareja, experto en meteorología, explicó a la agencia AFP que las lluvias registradas durante el paso del Kalmaegi fueron 1,5 veces superiores a la cantidad que suele caer en Cebú —la principal ciudad filipina— durante el mes de noviembre. Añadió que se trata de un fenómeno que ocurre 'una vez cada 20 años'.

Las autoridades han ordenado la evacuación de miles de personas, ante el temor de que los daños causados se agraven tras una semana de inundaciones. Se espera que el tifón afecte a Vietnam después de tocar tierra este jueves en la costa central, con vientos de hasta 149 kilómetros por hora.

Una comunidad perdida

Cerca de la ciudad de Cebú, en Liloan —un pequeño pueblo de Filipinas—, se confirmó la trágica noticia de la muerte de 35 personas, cuyos cadáveres fueron recuperados tras las inundaciones. La agencia AFP reportó que se vieron autos apilados y techos arrancados de los edificios. Los habitantes, por su parte, intentaban retirar el lodo acumulado.

Las víctimas relataron cómo ocurrieron los hechos. Una mujer con discapacidad quedó atrapada en su habitación cuando el agua ingresó a su vivienda. Su hermana describió el pánico que vivieron al intentar rescatarla. "Lloramos porque queríamos salvar a mi hermana mayor", relató.

En la isla vecina de Negros, al menos 30 personas murieron por las lluvias asociadas al tifón, que provocaron el derrumbe de un volcán y sepultaron viviendas en Ciudad Canlaon, según informó a la AFP el teniente de policía Stephen Polinar.

