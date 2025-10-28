Benjamin Netanyahu, ordenó al ejército realizar intensos ataques en la Franja de Gaza. Foto: AFP | AFP

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó reanudar de inmediato los ataques contra la Franja de Gaza, luego de acusar al grupo Hamás de haber incumplido el alto el fuego promovido por Estados Unidos.

"Tras consultas en materia de seguridad, el primer ministro Netanyahu ordenó a los militares realizar poderosos bombardeos en la Franja de Gaza", señaló un comunicado oficial emitido por su oficina.

