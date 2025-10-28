HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Benjamín Netanyahu rompe acuerdo de paz con Hamás y ordena atacar la Franja de Gaza de inmediato

Esta decisión sucede luego de que Netanyahu afirmase que Hamás cometió una "clara violación" del alto el fuego.

Benjamin Netanyahu, ordenó al ejército realizar intensos ataques en la Franja de Gaza. Foto: AFP
Foto: AFP

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó reanudar de inmediato los ataques contra la Franja de Gaza, luego de acusar al grupo Hamás de haber incumplido el alto el fuego promovido por Estados Unidos.

"Tras consultas en materia de seguridad, el primer ministro Netanyahu ordenó a los militares realizar poderosos bombardeos en la Franja de Gaza", señaló un comunicado oficial emitido por su oficina.

Ampliaremos en breve

