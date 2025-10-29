HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Vladimir Putin desafía a Donald Trump y anuncia prueba de dron submarino con capacidad nuclear

En medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Rusia, Vladimir Putin reafirma el desarrollo de armamento de última generación, diseñado para contrarrestar las amenazas extranjeras.

Vladimir Putin ignoró la sugerencia de Donald Trump
Vladimir Putin ignoró la sugerencia de Donald Trump | Foto: AFP

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, desafió las advertencias de Donald Trump al anunciar la prueba de un dron submarino con capacidad nuclear, pocos días después de haber realizado el ensayo de un misil que desató críticas del mandatario estadounidense.

Hace algunos días, Vladimir Putin celebró el éxito de la prueba final del misil de crucero de propulsión nuclear Burevestnik, un arma de alcance ilimitado y capaz, según él, de evadir prácticamente todos los sistemas de interceptación.

TE RECOMENDAMOS

PLEITO DE TRENES, CANDIDATOS Y SEGURIDAD | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Vladimir Putin rompe oficialmente acuerdo nuclear con EE.UU. sobre el reprocesamiento de plutonio

lr.pe

'Debe poner fin a la guerra en lugar de probar misiles', dice Trump

"Es inapropiado por parte de Vladimir Putin decir eso. Debería poner fin a la guerra en Ucrania", señaló Donald Trump en respuesta al anuncio del presidente ruso sobre las nuevas pruebas de armamento nuclear.

"Esa guerra que debía durar una semana pronto entrará en su cuarto año. Eso es lo que debería hacer, en lugar de probar misiles", añadió el mandatario de Estados Unidos.

Pese a las advertencias, Putin ignoró las críticas y reveló que Rusia llevó a cabo una prueba de otro sistema considerado prometedor: el dron submarino no tripulado Poseidón, también equipado con una unidad de propulsión nuclear.

"No hay forma de interceptar el dron y ningún otro aparato en el mundo es igual a este por su velocidad y la profundidad a la que opera", afirmó el jefe del Kremlin.

PUEDES VER: Putin advierte repercusión bilateral con Estados Unidos tras sanción a dos principales petroleras rusas: "Acto inamistoso"

lr.pe

Poseidón puede moverse a más de un kilómetro de profundidad

Diseñado como un dron submarino de disuasión nuclear, Poseidón es capaz de desplazarse a más de un kilómetro de profundidad, a una velocidad de entre 60 y 70 nudos, permaneciendo invisible para los sistemas de detección.

Está previsto que, a largo plazo, equipe al "Belgorod", submarino nuclear puesto en servicio en julio de 2022 y que posee las instalaciones necesarias para lanzar el Poseidón.

Vladimir Putin había revelado en 2018 el desarrollo, por parte del ejército ruso, de armas ultramodernas, entre ellas los misiles Burevestnik y los drones Poseidón, destinadas, según Moscú, a hacer frente a las amenazas de Estados Unidos.

Notas relacionadas
Vladimir Putin rompe oficialmente acuerdo nuclear con EE.UU. sobre el reprocesamiento de plutonio

Vladimir Putin rompe oficialmente acuerdo nuclear con EE.UU. sobre el reprocesamiento de plutonio

LEER MÁS
Putin advierte repercusión bilateral con Estados Unidos tras sanción a dos principales petroleras rusas: "Acto inamistoso"

Putin advierte repercusión bilateral con Estados Unidos tras sanción a dos principales petroleras rusas: "Acto inamistoso"

LEER MÁS
Rusia afirma que no hay fecha para la cumbre entre Putin-Trump para buscar solución a la guerra en Ucrania

Rusia afirma que no hay fecha para la cumbre entre Putin-Trump para buscar solución a la guerra en Ucrania

LEER MÁS
Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El país de América Latina con mayor producción de pescado del mundo junto a China e Indonesia: supera a EE.UU. en top 5

El país de América Latina con mayor producción de pescado del mundo junto a China e Indonesia: supera a EE.UU. en top 5

LEER MÁS
China supera a Estados Unidos y Rusia y pone en marcha un proyecto acuático único en el mundo alimentado por energía eólica

China supera a Estados Unidos y Rusia y pone en marcha un proyecto acuático único en el mundo alimentado por energía eólica

LEER MÁS
Los 4 países de América Latina con una de las mayores reservas de agua de la Tierra: profundidad supera los 1.500 metros

Los 4 países de América Latina con una de las mayores reservas de agua de la Tierra: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas para este 29, 30 y 31 de octubre

¿Qué zonas de Lima Metropolitana estarán sin luz el 29 de octubre? Revisa los horarios de corte

'Cóndor' Mendoza minimiza a Álex Valera tras tricampeonato con Universitario: "¿Más que yo? Primero que vaya a jugar a Europa"

Mundo

Hallan más de 70 cuerpos en favelas de Río de Janeiro y muertos tras fatal operativo policial aumentarían a 132

EEUU y Corea del Sur sellan histórico acuerdo comercial con millonarias inversiones y reducción de aranceles

EN VIVO: Huracán Melissa llega a Cuba y deja destrucción de viviendas, cortes de luz y al menos 140.000 personas aisladas

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026, pero responde que es legal

Martín Vizcarra: Poder Judicial declara infundado pedido de anulación de casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

¡Rompen el candado fiscal! Carlincatura muestra cómo el Congreso usará el dinero público con sus propias leyes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025