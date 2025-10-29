Vladimir Putin desafía a Donald Trump y anuncia prueba de dron submarino con capacidad nuclear

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, desafió las advertencias de Donald Trump al anunciar la prueba de un dron submarino con capacidad nuclear, pocos días después de haber realizado el ensayo de un misil que desató críticas del mandatario estadounidense.

Hace algunos días, Vladimir Putin celebró el éxito de la prueba final del misil de crucero de propulsión nuclear Burevestnik, un arma de alcance ilimitado y capaz, según él, de evadir prácticamente todos los sistemas de interceptación.

'Debe poner fin a la guerra en lugar de probar misiles', dice Trump

"Es inapropiado por parte de Vladimir Putin decir eso. Debería poner fin a la guerra en Ucrania", señaló Donald Trump en respuesta al anuncio del presidente ruso sobre las nuevas pruebas de armamento nuclear.

"Esa guerra que debía durar una semana pronto entrará en su cuarto año. Eso es lo que debería hacer, en lugar de probar misiles", añadió el mandatario de Estados Unidos.

Pese a las advertencias, Putin ignoró las críticas y reveló que Rusia llevó a cabo una prueba de otro sistema considerado prometedor: el dron submarino no tripulado Poseidón, también equipado con una unidad de propulsión nuclear.

"No hay forma de interceptar el dron y ningún otro aparato en el mundo es igual a este por su velocidad y la profundidad a la que opera", afirmó el jefe del Kremlin.

Poseidón puede moverse a más de un kilómetro de profundidad

Diseñado como un dron submarino de disuasión nuclear, Poseidón es capaz de desplazarse a más de un kilómetro de profundidad, a una velocidad de entre 60 y 70 nudos, permaneciendo invisible para los sistemas de detección.

Está previsto que, a largo plazo, equipe al "Belgorod", submarino nuclear puesto en servicio en julio de 2022 y que posee las instalaciones necesarias para lanzar el Poseidón.

Vladimir Putin había revelado en 2018 el desarrollo, por parte del ejército ruso, de armas ultramodernas, entre ellas los misiles Burevestnik y los drones Poseidón, destinadas, según Moscú, a hacer frente a las amenazas de Estados Unidos.