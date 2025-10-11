Volodímir Zelenski felicitó a Donald Trump por el acuerdo de paz entre Israel y Hamás en Gaza, y espera lo mismo para Ucrania y Rusia. | Composición LR

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, realizó una llamada telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, el sábado 11 de octubre. Zelenski aprovechó la conversación para felicitar a Trump por su éxito en el acuerdo de paz sobre Oriente Medio, y sugirió que una acción similar podría aplicarse para frenar la guerra con Rusia.

La llamada tuvo lugar tras uno de los ataques más devastadores contra la infraestructura energética de Ucrania, que dejó a miles de hogares sin electricidad en Kiev. Zelenski aprovechó la oportunidad para destacar la disposición de Trump a apoyarlo, principalmente en la mejora de su defensa aérea frente a los continuos ataques rusos.

Zelenski a Trump: "Pueden detener otras guerras"

Zelenski expresó su reconocimiento por el logro en Gaza, y señaló que "si se puede detener una guerra en una región, sin duda también se pueden detener otras guerras, incluida la guerra de Rusia". En su mensaje en redes sociales, añadió: "Felicité al presidente Donald J. Trump por su éxito y por el acuerdo sobre Oriente Medio que logró alcanzar, lo cual es un logro extraordinario".

En el marco de esta conversación, Zelenski también informó a Trump sobre los recientes ataques rusos a la infraestructura energética de Ucrania y agradeció la disposición de apoyo del presidente estadounidense. Ambos discutieron "buenas opciones e ideas sólidas sobre cómo fortalecer a Ucrania", según las declaraciones del ucraniano en X.

La guerra Ucrania-Rusia cumple 1.324 días desde su inicio

La guerra entre Ucrania y Rusia continúa siendo devastadora para el país europeo. Este sábado 11 de octubre, se cumplen 1.324 días desde su inicio. A pesar de los esfuerzos diplomáticos y militares ucranianos, los rusos siguen atacando con misiles y drones, lo que ha provocado cortes masivos de electricidad y calefacción, especialmente en los meses más fríos del año.

Mientras tanto, las autoridades ucranianas continúan buscando formas de reforzar su defensa aérea y negociar con países aliados para obtener más apoyo. Zelenski también anunció que una delegación ucraniana debe viajar a Estados Unidos "a principios de la próxima semana" para discutir posibles sanciones, así como nuevas medidas de defensa, como el refuerzo de su sistema antiaéreo. "También se discutirá con Estados Unidos el tema del congelamiento de activos" rusos, concluyó.