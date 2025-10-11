HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     
Mundo

Zelenski insta a Trump a pactar acuerdo de paz en Ucrania como el de Gaza: "Puede detener otras guerras, incluida la de Rusia"

Zelenski felicitó a Trump por el acuerdo de paz en Oriente Medio a través de una llamada, y le agradeció su apoyo en medio de la guerra con Rusia.

Volodímir Zelenski felicitó a Donald Trump por el acuerdo de paz entre Israel y Hamás en Gaza, y espera lo mismo para Ucrania y Rusia.
Volodímir Zelenski felicitó a Donald Trump por el acuerdo de paz entre Israel y Hamás en Gaza, y espera lo mismo para Ucrania y Rusia. | Composición LR

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, realizó una llamada telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, el sábado 11 de octubre. Zelenski aprovechó la conversación para felicitar a Trump por su éxito en el acuerdo de paz sobre Oriente Medio, y sugirió que una acción similar podría aplicarse para frenar la guerra con Rusia.

La llamada tuvo lugar tras uno de los ataques más devastadores contra la infraestructura energética de Ucrania, que dejó a miles de hogares sin electricidad en Kiev. Zelenski aprovechó la oportunidad para destacar la disposición de Trump a apoyarlo, principalmente en la mejora de su defensa aérea frente a los continuos ataques rusos.

TE RECOMENDAMOS

VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Tropas de EE. UU. llegan a Israel para vigilar el alto el fuego con Hamás en Gaza como parte del acuerdo promovido por Trump

lr.pe

Zelenski a Trump: "Pueden detener otras guerras"

Zelenski expresó su reconocimiento por el logro en Gaza, y señaló que "si se puede detener una guerra en una región, sin duda también se pueden detener otras guerras, incluida la guerra de Rusia". En su mensaje en redes sociales, añadió: "Felicité al presidente Donald J. Trump por su éxito y por el acuerdo sobre Oriente Medio que logró alcanzar, lo cual es un logro extraordinario".

En el marco de esta conversación, Zelenski también informó a Trump sobre los recientes ataques rusos a la infraestructura energética de Ucrania y agradeció la disposición de apoyo del presidente estadounidense. Ambos discutieron "buenas opciones e ideas sólidas sobre cómo fortalecer a Ucrania", según las declaraciones del ucraniano en X.

Zelenski tuvo una conversación por llamada con Trump. Foto: @ZelenskyyUa/X<br>

Zelenski tuvo una conversación por llamada con Trump. Foto: @ZelenskyyUa/X

PUEDES VER: Maduro ofreció petróleo y minerales a EE.UU. para evitar un conflicto, pero Trump lo rechazó, según The New York Times

lr.pe

La guerra Ucrania-Rusia cumple 1.324 días desde su inicio

La guerra entre Ucrania y Rusia continúa siendo devastadora para el país europeo. Este sábado 11 de octubre, se cumplen 1.324 días desde su inicio. A pesar de los esfuerzos diplomáticos y militares ucranianos, los rusos siguen atacando con misiles y drones, lo que ha provocado cortes masivos de electricidad y calefacción, especialmente en los meses más fríos del año.

Mientras tanto, las autoridades ucranianas continúan buscando formas de reforzar su defensa aérea y negociar con países aliados para obtener más apoyo. Zelenski también anunció que una delegación ucraniana debe viajar a Estados Unidos "a principios de la próxima semana" para discutir posibles sanciones, así como nuevas medidas de defensa, como el refuerzo de su sistema antiaéreo. "También se discutirá con Estados Unidos el tema del congelamiento de activos" rusos, concluyó.

Notas relacionadas
Melania Trump sorprende al admitir que negocia con Vladimir Putin por niños ucranianos secuestrados

Melania Trump sorprende al admitir que negocia con Vladimir Putin por niños ucranianos secuestrados

LEER MÁS
Tropas de EE. UU. llegan a Israel para vigilar el alto el fuego con Hamás en Gaza como parte del acuerdo promovido por Trump

Tropas de EE. UU. llegan a Israel para vigilar el alto el fuego con Hamás en Gaza como parte del acuerdo promovido por Trump

LEER MÁS
Maduro ofreció petróleo y minerales a EE.UU. para evitar un conflicto, pero Trump lo rechazó, según The New York Times

Maduro ofreció petróleo y minerales a EE.UU. para evitar un conflicto, pero Trump lo rechazó, según The New York Times

LEER MÁS
El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS
La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y está a pocas horas de Lima: tiene la forma de un puma

La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y está a pocas horas de Lima: tiene la forma de un puma

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Maduro ofreció petróleo y minerales a EE.UU. para evitar un conflicto, pero Trump lo rechazó, según The New York Times

Maduro ofreció petróleo y minerales a EE.UU. para evitar un conflicto, pero Trump lo rechazó, según The New York Times

LEER MÁS
Arqueólogos descubren al ‘Messi' del Antiguo Egipto, una escultura de un noble que mide poco más de 100 cm

Arqueólogos descubren al ‘Messi' del Antiguo Egipto, una escultura de un noble que mide poco más de 100 cm

LEER MÁS
Terremoto en Chile: sismo 7,8 sacudió la zona antártica, según el Centro Sismológico Nacional

Terremoto en Chile: sismo 7,8 sacudió la zona antártica, según el Centro Sismológico Nacional

LEER MÁS
María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

LEER MÁS
Melania Trump sorprende al admitir que negocia con Vladimir Putin por niños ucranianos secuestrados

Melania Trump sorprende al admitir que negocia con Vladimir Putin por niños ucranianos secuestrados

LEER MÁS
Miles de palestinos regresan a Ciudad de Gaza tras alto el fuego entre Israel y Hamás

Miles de palestinos regresan a Ciudad de Gaza tras alto el fuego entre Israel y Hamás

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Trabajadores del sector público en Perú reciben un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este único requisito en 2025

Mundo

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

Japón: aprueban proyecto que busca limitar el uso del teléfono a un máximo de dos horas al día

Israel comienza el retiro de tropas en Gaza mientras espera la liberación de rehenes por Hamás

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025