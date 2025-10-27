HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Vladimir Putin rompe oficialmente acuerdo nuclear con EE.UU. sobre el reprocesamiento de plutonio

El acuerdo tenía como objetivo transformar las reservas de plutonio en combustible nuclear; sin embargo, Vladimir Putin decidió suspender la participación de Rusia en el pacto.

Recientemente, Vladimir Putin anunció que habían realizado con éxito una prueba final de su nuevo misil de crucero con propulsión nuclear Burevestnik.
Recientemente, Vladimir Putin anunció que habían realizado con éxito una prueba final de su nuevo misil de crucero con propulsión nuclear Burevestnik. | Foto: AFP

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó una ley que rompe oficialmente un acuerdo firmado en 2000 entre Rusia y Estados Unidos sobre el reprocesamiento de plutonio, cuyo objetivo era evitar que ambos países fabricaran más armas nucleares.

El acuerdo sobre la gestión y el tratamiento del plutonio (PMDA) los comprometía a reprocesar sus reservas de plutonio de la Guerra Fría para convertirlo en combustible que pudiera usarse en la energía nuclear destinada a la producción de electricidad.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Putin advierte repercusión bilateral con Estados Unidos tras sanción a dos principales petroleras rusas: "Acto inamistoso"

lr.pe

Rusia suspendió su participación en 2016

Cada parte se comprometía a reciclar 34 toneladas de plutonio. Una cantidad que, según estimaciones, eliminaría el material necesario para producir unas 17.000 armas nucleares.

Sin embargo, en 2016, Vladimir Putin ordenó la suspensión de la participación de Rusia, en un contexto de deterioro de las relaciones con Estados Unidos durante la presidencia de Barack Obama (2009-2017).

La ley firmada recientemente por el presidente Vladimir Putin, aprobada en octubre por los diputados rusos, da por terminado oficialmente el pacto entre Estados Unidos y Rusia.

PUEDES VER: Putin dirige ejercicios de fuerzas nucleares desde el Kremlin tras cancelar encuentro con Trump en Hungría

lr.pe

Los líderes occidentales acusan a Rusia de esgrimir la amenaza nuclear desde la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

Días después de iniciar la ofensiva, Vladimir Putin puso a las fuerzas nucleares rusas en estado de máxima alerta y en 2024 firmó un decreto que reducía el umbral de uso de armas nucleares.

El 26 de octubre de 2025, el mandatario ruso anunció que Moscú había realizado con éxito una prueba final de su nuevo misil de crucero con propulsión nuclear Burevestnik.

Notas relacionadas
Putin advierte repercusión bilateral con Estados Unidos tras sanción a dos principales petroleras rusas: "Acto inamistoso"

Putin advierte repercusión bilateral con Estados Unidos tras sanción a dos principales petroleras rusas: "Acto inamistoso"

LEER MÁS
Putin dirige ejercicios de fuerzas nucleares desde el Kremlin tras cancelar encuentro con Trump en Hungría

Putin dirige ejercicios de fuerzas nucleares desde el Kremlin tras cancelar encuentro con Trump en Hungría

LEER MÁS
Rusia afirma que no hay fecha para la cumbre entre Putin-Trump para buscar solución a la guerra en Ucrania

Rusia afirma que no hay fecha para la cumbre entre Putin-Trump para buscar solución a la guerra en Ucrania

LEER MÁS
Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China supera a Estados Unidos y Rusia y pone en marcha un proyecto acuático único en el mundo alimentado por energía eólica

China supera a Estados Unidos y Rusia y pone en marcha un proyecto acuático único en el mundo alimentado por energía eólica

LEER MÁS
Los 4 países de América Latina con una de las mayores reservas de agua de la Tierra: profundidad supera los 1.500 metros

Los 4 países de América Latina con una de las mayores reservas de agua de la Tierra: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuáles son los disfraces de Halloween 2025 más populares? La IA tiene la respuesta

Aprende a preparar tres cócteles para disfrutar en Halloween

¿Halloween o la Canción Criolla? La preferencia de los peruanos este 31 de octubre 2025, según la IA

Mundo

Lula confía en que reunión con Trump eliminará los aranceles de Estados Unidos a Brasil: “Demostraremos que fue un error”

Donald Trump rompe de inmediato negociaciones comerciales con Canadá por una polémica campaña publicitaria

Papa León XIV reautoriza la misa tradicional en latín en San Pedro para apaciguar a conservadores

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025