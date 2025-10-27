Vladimir Putin rompe oficialmente acuerdo nuclear con EE.UU. sobre el reprocesamiento de plutonio

Recientemente, Vladimir Putin anunció que habían realizado con éxito una prueba final de su nuevo misil de crucero con propulsión nuclear Burevestnik. | Foto: AFP

Recientemente, Vladimir Putin anunció que habían realizado con éxito una prueba final de su nuevo misil de crucero con propulsión nuclear Burevestnik. | Foto: AFP

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó una ley que rompe oficialmente un acuerdo firmado en 2000 entre Rusia y Estados Unidos sobre el reprocesamiento de plutonio, cuyo objetivo era evitar que ambos países fabricaran más armas nucleares.

El acuerdo sobre la gestión y el tratamiento del plutonio (PMDA) los comprometía a reprocesar sus reservas de plutonio de la Guerra Fría para convertirlo en combustible que pudiera usarse en la energía nuclear destinada a la producción de electricidad.

Rusia suspendió su participación en 2016

Cada parte se comprometía a reciclar 34 toneladas de plutonio. Una cantidad que, según estimaciones, eliminaría el material necesario para producir unas 17.000 armas nucleares.

Sin embargo, en 2016, Vladimir Putin ordenó la suspensión de la participación de Rusia, en un contexto de deterioro de las relaciones con Estados Unidos durante la presidencia de Barack Obama (2009-2017).

La ley firmada recientemente por el presidente Vladimir Putin, aprobada en octubre por los diputados rusos, da por terminado oficialmente el pacto entre Estados Unidos y Rusia.

Los líderes occidentales acusan a Rusia de esgrimir la amenaza nuclear desde la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

Días después de iniciar la ofensiva, Vladimir Putin puso a las fuerzas nucleares rusas en estado de máxima alerta y en 2024 firmó un decreto que reducía el umbral de uso de armas nucleares.

El 26 de octubre de 2025, el mandatario ruso anunció que Moscú había realizado con éxito una prueba final de su nuevo misil de crucero con propulsión nuclear Burevestnik.